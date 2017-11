Iran-Geschäft im Fokus: IHK-Ausschuss tagte bei Stiegelmeyer in Herford

Bielefeld. Die Mitglieder des Außenwirtschaftsausschusses der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) erlebten bei der Firma Stiegelmeyer eine „aufregende Bettgeschichte“: Das Herforder Traditionsunternehmen, nach eignen Angaben führender Hersteller in Deutschland von Klinik- und Pflegebetten so wie dem passenden Möbel- und Zubehörprogramm, war Gastgeber der jüngsten Sitzung. Georgios Kampisiulis Kemmler, Vorsitzender der Geschäftsführung, informierte dabei über die Produktpalette und globalen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens. Thematisch stand der iranische Markt im Mittelpunkt der Sitzung. Volker Schlegel, Botschafter und Staatsrat a. D. sowie ehemaliger Leiter der Wirtschaftsabteilung der deutschen Botschaft in Teheran, gab einen aktuellen Überblick der wirtschaftspolitischen Situation im Iran. „Das Iran-Geschäft ist heute noch mit Problemen und Hürden behaftet, wird aber als attraktiver Potenzialmarkt für die deutsche Exportwirtschaft einge schätzt“, so der Vorsitzende des IHK Außenwirtschaftsausschuss, Oliver Höner. Die Mitglieder dieses Gremiums – Unternehmer und Manager aus weltweit aktiven ostwestfälischen Unternehmen – wollen die Internationalisierung weiter voran treiben. Besondere Schwerpunkte bilden dabei die Märkte in Europa, Asien und Amerika. „Das regionale, insbesondere persönliche Networking der ostwestfälischen Unternehmen zu stärken, ist erklärtes Ziel unserer Ausschussarbeit“, betonte Höner.

Foto: IHK