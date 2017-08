Internationales Jugendworkcamp zu Gast im Freilichtmuseum

Detmold (lwl). Junge Erwachsene aus dem Ausland im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Sie kommen nahezu aus der ganzen Welt: Derzeit sind zwölf Teilnehmer eines Internationalen Jugendworkcamps im LWL-Freilichtmuseum Detmold zu Gast. Die zwischen 19 und 35 Jahren alten Teilnehmer sind beispielsweise aus Ungarn, Spanien, Mexiko oder China angereist und arbeiten in den verschiedenen Bereichen im Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) tatkräftig mit. Am Samstag (12.8.) werden sie zum Abschluss ihres zweiwöchigen Aufenthaltes, passend zum aktuellen Themenjahr „Ene, mene, muh …“, den Museumsbesuchern von 15 bis 18 Uhr am Hof Remberg ihre eigenen Kindheitserinnerungen präsentieren. Außerdem können Kinder Spiele aus den Heimatländern der internationalen Gäste ausprobieren.



Die Teilnehmer des Workcamps wohnen im Hof Remberg, der sonst während der Saison für Schulkasssen als Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung steht. Für die Verpflegung sorgen die jungen Erwachsenen selbst. Vor allem an den Vormittagen bekommen sie Einblicke in die verschiedenen Arbeitsbereiche im LWL-Freilichtmuseum Detmold. So helfen sie beispielsweise den Gärtnern bei der Pflege der Streuobswiesen und Weiden, machen eine Magazinbesichtigung oder lernen die historischen Bautechniken beim Ausfachen einer Fachwerkwand kennen. An den Nachmittagen stehen Ausflüge in die Region auf dem Programm.

Parallel zu den Aufgaben bereiteten die Teilnehmer ein Programm zum Thema „Kindheit“ vor, das sich an das diesjährige Themenjahr „Ene, mene, muh“ anlehnt und am kommenden Samstag am Hof Remberg im Sauerländer Dorf präsentiert wird. Sie stellen Informationen zur Kindheit in ihren Heimatländern vor und zeigen mitgebrachte Spielzeuge aus ihrer eigenen Jugend. Zusätzlich bereiten sie für die Besucher heimische Speisen zu, die an diesem Tag gekostet werden können. Zu jeder vollen Stunde, um 15, 16 und 17 Uhr, können Kinder außerdem unter Anleitung der Teilnehmer Spiele aus den Heimatländern der Gäste ausprobieren. Im Hintergrund werden zudem Kinderlieder aus Korea, Russland, Spanien und Frankreich zu hören sein.

Bild: LWL/Jähne