Internationales Frauenfrühstück in der Weberei

Gütersloh. Im Rahmen des Programms zum Internationalen Frauentag, lädt die Gleichstellungsstelle für Frau und Mann der Stadt Gütersloh am Dienstag, 7. März, von 9 bis 12 Uhr wieder zum – mittlerweile traditionellen – Internationalen Frauenfrühstück in die Weberei, Bogenstraße 1 – 8 ein. Hier kommen Frauen aus aller Welt zusammen, die eine Spezialität aus ihrer Heimat für das Buffet mitbringen. Hierdurch entsteht eine bunte kulinarische Auswahl an internationalen Köstlichkeiten. Die gemütliche Atmosphäre lädt zum Austausch, zur Kontaktaufnahme und zum gemeinsamen Genießen ein. Eine Kinderspielecke ist eingerichtet.

Das Frühstück wird auch dieses Jahr mit freundlicher Unterstützung der Firma Mestemacher durchgeführt. Für Rückfragen und weitere Informationen steht die Gleichstellungsstelle für Frau und Mann unter der Telefonnummer 05241 / 822126 oder email: Elisabeth.kochjohann@guetersloh.de zur Verfügung. Alles rund um’s 8. März- Programm gibt es unter www.gleichstellungsstelle.guetersloh.de .