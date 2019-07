Internationaler Tag der Schokolade:

Frankfurt. Schlaraffenland für Schokoladen-Fans nicht nur am internationalen Tag der Schokolade: Mehr als elf Millionen Gourmet-Schokoladen und Pralinen von Herstellern aus der ganzen Welt werden pro Jahr in den Premium-Klassen von Emirates verteilt. Hinzu kommt eine Vielzahl schokoladiger Desserts und Süßigkeiten in allen Kabinenklassen. Die süßen Begleiter komplettieren das Gastronomie-Erlebnis an Bord von Emirates, das von vielfach ausgezeichneten Chefköchen kreiert wird.

In der First Class und der Business Class kommen Emirates-Kunden in den Genuss von Pralinen und Schokoladen von acht Gourmet-Chocolatiers aus sechs Ländern. Sie alle sind für ihre Liebe zu der süßen Versuchung bekannt. Unter den ausgewählten Marken, finden sich auch lokale Hersteller aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Heimat der Fluggesellschaft. Alle drei Monate wechselt die internationale Schokoladenauswahl an Bord und die Kunden kommen in den Genuss eines neuen Sortiments. Zu den von Emirates angebotenen Produkten gehören die Hersteller: – Godiva (Belgien): Ein Klassiker an Bord von Emirates seit über 20 Jahren – Valrhona (Frankreich): Produziert bereits seit 1922 feinste Schokoladen – Canonica (Schweiz): Sorgt für handgemachte Schweizer Schokolade an Bord – Pacari (Ecuador): Die biologische und Veganer-freundliche Alternative – Neuhaus (Belgien): Die Erfinder der belgischen Praline -Hotel Chocolat (Vereinigtes Königreich): Britischer Kakaoanbauer und Chocolatier – Forrey & Galland (VAE): Handgemachte Schokoladen nach französischer Tradition – Coco Jalila (VAE): Kreiert gefüllte Schokoladen mit arabischem Flair. Schokoladen und Pralinen werden auf allen Emirates-Flügen serviert und vollenden die regional inspirierten, mehrgängigen Bordmenüs. Die Schokoladen werden paarweise in zahlreichen Geschmacksrichtungen angeboten: Coffee Cream, Mandel-Praliné, 70-prozentige Guanaja-Dunkelschokolade, weißer Trüffel mit Limone, Pistazie-Praliné sowie Schokoladen mit Cuzcosalz.

Passagiere der First Class finden in ihrem persönlichen Geschenkkorb noch mehr Auswahl an süßen Snacks, etwa in Form von kleinen Schokoladentafeln von Butler’s aus Irland. In allen Reiseklassen können Fluggäste zudem schokoladige Desserts oder eine heiße Schokolade aus dem Bordmenü wählen. Auf längeren Flügen bieten die Emirates-Flugbegleiter darüber hinaus Schokoladentäfelchen auf einem Snack-Tablett an, Kinder erhalten während großer Feierlichkeiten Schokoladen-Lollis. In der beliebten Bord-Lounge auf dem Oberdeck der Emirates A380-Jets stehen zudem schokoladige Aufmerksamkeiten zur Selbstbedienung bereit.

Emirates, die größte internationale Airline der Welt, verbindet mit jeweils drei täglichen Liniendiensten ab Frankfurt und München sowie jeweils zwei täglichen Flügen ab Düsseldorf und Hamburg Menschen und Orte auf der ganzen Welt. Die Fluggesellschaft mit Sitz in Dubai unterstützt erstklassige Sportevents und Kulturveranstaltungen und ist eine der weltweit bekanntesten Airline-Marken. Das Streckennetz umfasst 158 Ziele in 85 Ländern auf sechs Kontinenten. Emirates fliegt seit 1987 ab Deutschland, inspiriert seitdem zum Reisen und fördert Handelsbeziehungen weltweit. Auf der Expo 2020 Dubai ist Emirates, Premier Partner und offizielle Fluggesellschaft der Weltausstellung, mit einem eigenen, 3.300 Quadratmeter großen, dreistöckigen Pavillon vertreten. Emirates betreibt mehrere tägliche Verbindungen ab Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg mit seinem Flaggschiff Airbus A380. An Bord der modernen Flotte von 269 Großraumflugzeugen bietet Emirates seinen Gästen vielfach ausgezeichneten Komfort und Service sowie freundliches Kabinenpersonal aus über 135 Ländern.

Emirates Skywards ist das preisgekrönte, kostenfreie Vielfliegerprogramm. Die Frachtdivision Emirates SkyCargo transportiert aus Deutschland Exportgüter wie Elektronik, Arzneimittel, Auto- und Ersatzteile in Märkte im Nahen und Mittleren Osten, Afrika oder Asien. Am Boden verbindet Emirates jedes Jahr Millionen von Menschen durch die zur Emirates Group gehörenden Unternehmen Emirates Holidays und Arabian Adventures. Weitere Informationen unter www.emirates.de.