Internationaler Museumstag im LWL-Freilichtmuseum Detmold

Detmold. Zum Internationalen Museumstag am Sonntag (19.5.), der in diesem Jahr unter dem Motto „Museen – Zukunft lebendiger Traditionen“ steht, bietet das LWL-Freilichtmuseum Detmold nicht nur kostenlosen Eintritt, sondern auch zwei ebenfalls kostenlose Programme an.

Passend zum Titel des Museumstages startet um 11 Uhr eine gleichnamige Führung am Eingang, die sich der Frage der Zukunftsfähigkeit von Museen widmet.

Um 14.30 Uhr und um 16 Uhr können die Besucher an der Scheune Kroll im Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) die Erzählkunst von Lothar Schröer erleben und „die bunten Seiten der Liebe“ kennenlernen.

Unter dem Titel „Liebe schmeckt wie Lakritze“ geht er dem Gefühl hinter Ecken und Sträuchern, Decken und Dächern auf die Spur.