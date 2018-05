Internationaler Museumstag

Freier Eintritt und kostenlose Führungen

. Jedes Jahr im Mai wird seit 40 Jahren weltweit der Internationale Museumstag begangen. In Deutschland präsentiert sich die Vielfalt von 6.500 Museen. Auch das weltgrößte Computermuseum ist dabei. Entsprechend dem Motto des diesjährigen Museumstages „Netzwerk Museum: Neue Wege, neue Besucher“ lädt das Heinz Nixdorf MuseumsForum am Sonntag, 13. Mai zwischen 10 und 18 Uhr alle Menschen zu einem Besuch ein. Bei freiem Eintritt ist nicht nur die Dauerausstellung zu 5.000 Jahren Geschichte der Informationstechnik zu sehen, sondern auch die aktuelle Sonderausstellung „Digging Deep“. Sie zeigt noch nie präsentierte Objekte aus dem Museumsdepot.Kostbarkeiten, Flops oder Skurrilitäten aus der Informations- und Kommunikationsgeschichte werden in sechs aufwendig gestalteten Themenräumen künstlerisch inszeniert. Besucher können sich in zwei Kuratorenführungen um 11 und 15 Uhr auf eine Bildungsreise der anderen Art begeben.