Internationale Zusammenarbeit Deutsch-Französische Freundschaft gestärkt

Vielfältige Zusammenarbeit der Schulen von Saint-Omer und Detmold vereinbart

Detmold. „Die Zukunft Europas liegt in den Händen von unseren Jugendlichen“, ist sich Detmolds Bürgermeister Rainer Heller sicher. Im Rahmen des 50jährigen Städtepartnerschaftsjubiläum zwischen Detmold und Saint-Omer am vergangenen Wochenende in Saint-Omer betonte Heller, wie wichtig die Vernetzung der Jugendlichen von Partnerstädten für die nächsten 50 Jahren ist. Und so waren Vertreterinnen und Vertreter von fünf Schulen aus Saint-Omer und vier Schulen aus Detmold der Einladung zu einem angeregten Arbeits- und Planungsaustausch gefolgt. Das erste erfreuliche Ergebnis kann sich sehen lassen:

– Besiegelung einer Schulpartnerschaft zwischen dem Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg (Detmold) und dem LYPSO (Saint-Omer) – Eine neue Schulpartnerschaftsabsichtserklärung für das Stadtgymnasium und das Collège Esplanade (Saint.Omer) – Das Collège de la Morinie möchte sich im Mittelstufenbereich in diesen Austausch einklinken – Eine seit den 80er Jahren ruhende Schulpartnerschaft des Stadtgymnasiums zum Lycée Alexandre Ribot (Saint-Omer) soll reaktiviert werden.

Weitere Projekte werden gemeinsam geplant. Musikalisch wurde das Arbeitstreffen von Schülern des Escap Collège Notre Dame de Sion, dem langjährigen Schulpartner des Detmolder Grabbe-Gymnasiums, untermalt. Neben den feierlichen Unterschriften in Anwesenheit der Bürgermeister Rainer Heller und Francois Decoster wurde auch eine deutsch-deutsche Schulvereinbarung unterschrieben:

Das Dietrich-Bonhoeffer-Kolleg und das Stadtgymnasium werden in Detmold ebenfalls in Zukunft eng zusammenarbeiten, und so haben die internationalen Kontakte auch zu einer Intensivierung der hiesigen Schulen geführt. Neben einer Verbesserung der französischen und deutschen Sprachkenntnisse werden die Jugendlichen beider Länder von den kulturellen Eindrücken, dem Blick über die Stadtgrenzen hinaus in ein anderes Land und von den persönlichen Kontakten zu anderssprechenden Europäern profitieren. Einer der Schulkontakte entstand über einen Lehrer, der als Jugendlicher in Detmold zur Schule gegangen war, an einem Schüleraustausch nach Saint-Omer teilgenommen hatte, heute in Saint-Omer arbeitet und der auf dieser Basis den Kontakt nach Detmold wieder aufgenommen hat.

Bürgermeister Rainer Heller überreichte allen französischen Schulen Rosenstauden der „Lippische Rose“, damit die Freundschaft nicht nur in den Herzen, sondern auch im Garten der Schulen eingepflanzt wird und aufblühen kann. Ebenfalls nutzten mehrere Jugendliche aus Saint-Omer den Kontakt zum Europateam der Stadt Detmold, um sich für ein Praktikum in Detmold zu bewerben. „Wir sind mit dem Ergebnis dieses Arbeitstreffens überaus zufrieden“, freut sich Martina Gurcke vom Team Europa. „Die Hälfte der Schulen aus Saint-Omer hat sich hier eingebracht, und auch auf deutscher Seite ist das Interesse an Austauschen mit Frankreich überaus groß. Oft entwickeln sich daraus Praktikantenaustausche, und wir freuen uns, Teil dieses Netzwerkes zu sein.“

Neben zahlreichen Vertreter der Deutsch-Französischen Gesellschaft und des Comités de Jumelage Saint-Omer nahmen viele Bürgerinnen und Bürger beider Städte interessiert an dem Austausch teil und folgten gespannt den eindrucksvollen Vorträgen deutscher und französischer Schülerinnen und Schüler, die über ihre Praktika in beiden Städten sowie über eine gemeinsame Jugendbegegnung in Detmold berichteten. Nachhaltige Kontakte verbinden nun auch die junge Generation beider Städte und tragen die Idee von Städtepartnerschaften in die nächste Generation. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage der Stadt Detmold unter: www.detmold.de