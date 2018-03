Internationale Wochen gegen Rassismus

Vorträge an der FHM Bielefeld am 8. und 15. März 2018

Bielefeld. Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld beteiligt sich an den Internationalen Wochen gegen Rassismus, welche vom 12. bis 25. März 2018 stattfinden. Jeweils am 8. und 15. März 2018 finden von 18 bis 20 Uhr in der FHM spannende Vorträge zu kulturellen Unterschieden statt.

„Die anderen sind irgendwie kurios.“ In einem spannenden und interessanten Vortrag geht FHM-Professorin Silke Springensguth am 8. März im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus kulturellen Unterschieden aus der Sicht der Psychologie auf den Grund. Dass wir Deutschen manchmal nichts miteinander zu bereden haben und schweigend an einem Tisch sitzen können, ohne dass es ihnen unangenehmen erscheint, ist für Menschen aus den USA vielleicht nicht nachvollziehbar. Diese und weitere Unterschiede einzelner Nationen stellt Springensguth in ihrem Vortrag vor.

Ein völlig anderes Thema, was nicht weniger anschaulich vorgestellt wird, kommt von FHM-Professor Feyzullah Gökdemir. Am 15. März 2018 von 18 bis 20 Uhr stellt er in seinem Vortrag „Wenn der Ali Professor wird“ spannende kulturelle Unterschiede aus Sicht eines Professors vor. Gökdemir selbst ist vor einigen Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen und hat lange Zeit als Integrationsmanager gearbeitet. So erzählt er aus seiner ganz eigenen Sicht zum Thema Rassismus und Integration. Begleitet wird dieser Abend mit einer musikalischen Untermalung von FHM-Studierenden.

Beide Vorträge können kostenlos besucht werden. Um eine vorherige Anmeldung wird gebeten an marketing@fh-mittelstand.de.

Donnerstag, 8. und 15. März 2018

Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Ravensberger Str. 10G, 33602 Bielefeld

Anmeldung unter: marketing@fh-mittelstand.de