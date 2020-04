International renommiertes A-Capella-Pop-Quartett ist „Pick des Jahrzehnts“

HalleWestfalen. Vier Sänger, vier Mikrofone, deutsche Texte und bestes Entertainment: Das sind Maybebop. Mit ihren unverwechselbaren Stimmen zaubern die vier A-Cappella-Artisten den Sound eines ganzen Orchesters auf die Showbühne. Dabei gewinnt die seit mehr als zwei Jahrzehnten bestehende Formation zwar Jahr für Jahr an musikalischer Reife, verliert jedoch nie die Frische und ihren einzigartigen Unterhaltungswert. Ihre doppelbödigen Songs gehen direkt ins Ohr, sie beziehen Position und treffen den Nerv der Zeit, ohne dass sich Maybebop dabei stilistisch limitieren. Ihren ansteckenden Humor und unvergleichlichen Charme sowie ihre außergewöhnliche Vokal-Akrobatik präsentiert das populäre A-Capella-Pop-Quartett einmal mehr in HalleWestfalen: Am 17. März (Mittwoch) 2021, ab 20.00 Uhr im OWL EVENT CENTER und einem Licht- und Sounddesign, das Maßstäbe in ihrem Genre setzt.

Die Maybebop überzeugen nicht nur mit ihren zumeist ausverkauften Live-Auftritten, sondern sind auch mehrfach preisgekrönt: Jüngst kürte die US-amerikanische Experten-Jury RARB (Recorded A Capella Review Board) die vier A-Cappella-Artisten zum „Pick des Jahrzehnts“ als „weltweit beste A-Capella-Band im Zeitraum 2010 bis 2019“. „Durch die einzigartigen Arrangements ist jedes Album von Maybebop ein eklektischer Mix verschiedener Musikstyle und Themen, von Popmelodien über Discobeats, Polkas, Rap, gefühligen Balladen und Barbershop hin zu afrikanischer Musik und sogar in modernem synkopischen Stil aufgepeppten klassischen Stücken“, beschreibt die Jury die einzigartige musikalische Vielfalt dieser Formation, die dazu noch „alberne, clevere, anrührende und oft beißend satirische politische Texte“ beigibt.

Bereits im Jahr 2007 holten Maybebop bei der renommiertesten internationalen „A-Cappella-Competition“ im österreichischen Graz drei Mal Gold in allen Kategorien (Comedy, Pop, Jazz), beim „A-Cappella-Award Baden-Württemberg“ komplettierten sie ihren Erfolg mit Erstplatzierungen bei Publikum und Jury. Sie absolvierten zahlreiche TV- und Radioauftritte, und ihre CD-Produktion „Weihnacht“ wurde in den USA als „Beste A-Cappella–Xmas-CD der Welt“ prämiert.

Der anhaltende Erfolg dieser Gruppe ist einfach erklärt, denn: Maybebop langweilen sich schnell. Ständig sucht das Quartett um Jan Bürger, Lukas Teske, Oliver Gies und Christoph Hiller nach neuen Herausforderungen, um sich bei Laune zu halten und ihr Publikum zu überraschen. Es gibt kein Drehbuch, sie singen, worauf sie Lust haben, jeder Abend ist unverbraucht und einzigartig, jede Konzertminute feiert den Moment. Alles, nur kein Stillstand. Etwas beweisen müssen sie niemandem mehr. Die Songs sind unberechenbar und legen mal berührend tiefgründig, mal herrlich albern den Finger in kleine und große Wunden der Gegenwart.

Die Band bleibt ihrem Stil treu, indem sie ihn ständig bricht: musikalisch grenzenlos und ganz nebenbei auf gesanglich sagenhaftem Niveau. Der Auftritt in HalleWestfalen im kommenden Jahr wird bereits das zweite Gastspiel der renommierten A-Capella-Formation in der ostwestfälischen Lindenstadt sein: 2011 performten Maybebop bei der 19. Auflage von Deutschlands bedeutendstem ATP-Rasenevent am Halbfinaltag auf der Showbühne im Public-Bereich vor mehreren tausend begeisterten Tennis-Fans.