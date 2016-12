Interaktive Innenstadtführung – Geschichte trifft Technik

Unter dem Titel „Spotted by locals – Die Lieblingsplätze der Paderborner“ ist ein weiterer Spaziergang geplant. Um diese Plätze zu finden, hat die Tourist Information einen Wettbewerb ausgerufen. Senden Sie dafür Ihren Lieblingsort in der Innenstadt mit kurzer Beschreibung an tourist-infopaderbornde. Unter allen Teilnehmern wird ein kulinarisches Paderborn-Paket verlost. Einsendeschluss ist der 8. Januar 2017.

Die Tourist Information vermietet Ihnen auch gerne ein Tablet, um Ihren visuellen Stadtrundgang zum wahren Erlebnis zu machen.

Tourist Information Paderborn

Marienplatz 2a

33098 Paderborn

Tel.: 05251 882980

E-Mail: tourist-infopaderbornde