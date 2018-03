Instrumententag an der Musik- und Kunstschule

Bielefeld. Zu einem Instrumententag lädt die Musik- und Kunstschule am Samstag, 10. März, von 10.30 bis 13 Uhr ein. Kinder, die bereits den Elementarunterricht der Schule besuchen, und alle Erstklässler können unter Anleitung der Lehrkräfte eine Vielzahl an Instrumenten ausprobieren und für sich entdecken. Bei zwei kurzen Konzerten werden die Instrumente in Aktion gezeigt. Informationen über Schulgebühren oder Ermäßigungen erhalten interessierte Eltern am Infostand. Auch eine Anmeldung für eines der Instrumente ist dort möglich. Für weitere Informationen steht Frank Oberschelp, Fachleiter für die Grundstufe, unter Telefon (0521) 51 66 80 zur Verfügung.