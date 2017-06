Innovationen ins Rampenlicht rücken

Bielefeld. Erfolgreiche Produkte, Dienstleistungen und Unternehmensprozesse gesucht: Zum zwölften Mal schreibt die OstWestfalenLippe GmbH den OWL Innovationspreis MARKTVISIONEN aus. Der Preis wird in drei Kategorien verliehen: „Industrie und Handwerk“, „Zukunft gestalten“ und „Start Up“. Unternehmen mit Sitz in OWL können sich bis zum 31. August 2017 bewerben. Hauptsponsoren des Wettbewerbs sind die Stadtwerke Bielefeld und Westfalen Weser Energie.

„Es ist die Innovationskraft unserer Unternehmen, die die Wirtschaftsstärke und die Vorbildfunktion von OstWestfalenLippe ausmacht. Unternehmen aus OWL erobern die Märkte und sichern Wachstum und Beschäftigung in der Region. Und sie liefern Lösungen für ein besseres Leben und Arbeiten in der Zukunft. Mit dem Preis wollen wir innovative Leistungen würdigen und Impulse in die Region geben“, erklärt Herbert Weber, Geschäftsführer der OstWestfalenLippe GmbH. Ab sofort können sich Unternehmen, Firmenverbünde sowie Kooperationen von Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus OstWestfalenLippe um den undotierten OWL-Innovationspreis bewerben – mit einem innovativen Produkt, einer Dienstleistung oder einem vorbildlichen Unternehmensprozess

In der Kategorie „Industrie und Handwerk“ geht es um Innovationen, mit denen Unternehmen sich erfolgreich auf den Märkten behaupten und ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern. In der Kategorie „Zukunft gestalten“ werden Unternehmen für Lösungen für ein besseres Leben und Arbeiten ausgezeichnet, beispielsweise in den Bereichen Gesundheit, Energie, Mobilität, Klima- und Umweltschutz oder Versorgung im ländlichen Raum. Der Start Up-Preis richtet sich speziell an junge Firmen, die nach dem 31. Mai 2015 gegründet wurden. Im Gegensatz zu den anderen beiden Kategorien ist er dotiert mit 5.000 Euro (gestiftet von den Stadtwerken Bielefeld und Westfalen Weser Energie) und einem Beratungspaket. Weitere Informationen, Teilnahmebedingungen und Bewerbungsunterlagen gibt es unter www.ostwestfalen-lippe.de.

„Wir sind in der Jury immer wieder beeindruckt von den zahlreichen hochkarätigen Bewerbungen. Sie sind ein Beleg dafür, dass unsere Region ihrem Ziel näher kommt, eine der innovativsten Wirtschaftsregionen in Europa zu werden. Ich wünsche mir, dass viele Unternehmen bei diesem wichtigen Wettbewerb Flagge zeigen und sich bewerben. Durch den Wettbewerb erhalten sie eine hohe Sichtbarkeit“, betont der Sprecher der Jury Thomas Niehoff, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen.

Wichtiger Wirtschaftspreis mit großem Nutzen für die Unternehmen

Der OWL Innovationspreis hat sich seit der ersten Ausschreibung 1995 zu einem der wichtigsten Wirtschaftspreise in OWL etabliert. Insgesamt 925 Bewerbungen sind bei den bisherigen elf Wettbewerben eingegangen, 40 Unternehmen wurden mit der begehrten Trophäe in Form einer gläsernen Kugel ausgezeichnet.

Bei der letzten Wettbewerbsrunde 2015 wurden fünf Unternehmen prämiert. BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co. KG aus Bielefeld und die Westfalia-Automotive GmbH aus Rheda-Wiedenbrück überzeugten die Jury in der Kategorie „Industrie und Handwerk“. BOGE erhielt den Preis für den neuen High Speed Turbo Kompressor. Westfalia-Automotive wurde für eine neue Generation von intelligenten Anhängerkupplungen ausgezeichnet. Die medgineering GmbH aus Halle ehrte die Jury in der Kategorie „Zukunft gestalten“ für „Mobile Retter“, ein Smartphone-basiertes Notfall-Alarmierungssystem für qualifizierter Ersthelfer. Gleich zwei junge Unternehmen zeichnete die Jury mit dem Start Up-Preis für erfolgversprechende Unternehmensgründungen aus: die narando GmbH (Herford) für die Vertonung von digitalen Texten und die HöRe Logical Manufacturing UG (Bünde) für ihren Einkaufswagenstopper „TrolleyFix“.

Mitmachen lohnt sich. Denn der Wettbewerb und die Sieger finden große öffentliche Aufmerksamkeit. Das bestätigen die Gewinner des Innovationspreises 2015. Thorsten Meier, Geschäftsführer BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co. KG: „Der Preis war für uns eine große Auszeichnung, da wir uns gegen renommierte Konkurrenz durchgesetzt haben. Das hat auch unsere Position bei unseren Kunden gestärkt – und potenzielle neue Kunden und Partner auf uns aufmerksam gemacht. Dadurch sind interessante Kontakte und Kooperationen entstanden, insbesondere auch im Hinblick auf die Weiterentwicklung unserer Innovation und die Anwendung der Technologien in anderen Branchen.“

Kreative und innovative Potenziale in der Region fördern

Als Partner unterstützen erneut die Stadtwerke Bielefeld und Westfalen Weser Energie den Wettbewerb. Dr. Stephan Nahrath, Geschäftsführer Westfalen Weser Energie erläutert: „Der OWL Innovationspreis ist aus unserer Sicht ein herausragendes Beispiel, wie das kreative und innovative Potenzial in der Region gestärkt und gleichzeitig einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht wird. Dazu wollen wir gerne unseren Beitrag leisten.“

Stadtwerke-Geschäftsführer Friedhelm Rieke ergänzt: „Der OWL Innovationspreis ist ein wichtiger und hochinteressanter Wettbewerb für die Region, den wir gern unterstützen. Die Bandbreite der Beiträge macht auch die Innovationskraft des Standorts deutlich und stärkt unsere Profilierung als Hightech-Region.“ Sowohl Nahrath als auch Rieke werden in der Jury mitarbeiten und ihr Fachwissen einbringen. „Wir freuen uns auf die spannende Aufgabe, die eingereichten Ideen auf ihre Innovationskraft und Praxistauglichkeit zu prüfen,“ sind sich die beiden Geschäftsführer einig.

Die Kategorien des Wettbewerbs

OWL Innovationspreis „Industrie und Handwerk“: Ausgezeichnet werden Produkte oder Dienstleistungen, mit denen Unternehmen sich auf den Märkten behaupten und die wesentlich zum Unternehmenserfolg beitragen. Auch Prozesse kommen für die Auszeichnung in Frage. Typische Bereiche für Prozesse sind Unternehmensstrategie und Organisation, Personal- und Innovationsentwicklung, Fertigung und Logistik, Wissensmanagement und Kommunikation sowie Marketing und Vertrieb.

OWL Innovationspreis „Zukunft gestalten“: Ausgezeichnet werden innovative Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse, mit denen Unternehmen gesellschaftliche Herausforderungen der Zukunft bewältigen und Lösungen für ein besseres Leben und Arbeiten liefern. Dabei geht es um Aufgaben in den Bereichen Gesundheit, Mobilität, Ernährung, Energie, Klima- und Umweltschutz, Sicherheit, der Versorgung im ländlichen Raum und die Bewältigung des demographischen Wandels.

Start Up Preis: Ausgezeichnet wird eine erfolgversprechende Unternehmensgründung auf Grundlage eines innovativen Produkts oder einer innovativen Dienstleistung.

Die Jury

Prof. Dr. Reinhold Decker, Prorektor Universität Bielefeld

Dr. Jörg Dräger, Mitglied des Vorstands Bertelsmann Stiftung

Peter Eul, Vizepräsident Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld

Ernst-Michael Hasse, Präsident IHK Lippe zu Detmold

Prof. Dr. Rüdiger Kabst, Vizepräsident Universität Paderborn

Prof. Dr. Jürgen Krahl, Präsident Hochschule Ostwestfalen-Lippe

Dr. Stephan Nahrath, Geschäftsführer Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Thomas Niehoff, Hauptgeschäftsführer IHK Ostwestfalen zu Bielefeld

Friedhelm Rieke, Geschäftsführer Stadtwerke Bielefeld

Prof. Dr. Ingeborg Schramm-Wölk, Präsidentin Fachhochschule Bielefeld

Dr.-Ing. Frank Thielemann, Vorstand UNITY AG

Anke Unger, DGB Region Ostwestfalen-Lippe

Die Sponsoren

Hauptsponsoren des Wettbewerbs sind die Stadtwerke Bielefeld und Westfalen Weser Energie. Darüber hinaus wird der Wettbewerb unterstützt durch Adam Design, die Unity AG (Büren), den VDI Bezirksverein OWL. Das Preisgeld für den Start Up-Preis wird bereitgestellt von den Stadtwerken Bielefeld und Westfalen Weser Energie, das Beratungspaket von der UNITY AG.