Initiative Sportland NRW wirbt für Sportevents

HalleWestfalen. Die Initiative Sportland NRW hat am Dienstag bei den 26. GERRY WEBER OPEN für hochkarätige Sportevents in dem Bundesland geworben und aktuelle Kampagnen und Aktionen vorgestellt. Auf der NRW-Lokalradiobühne gaben Stefan Knipschild, der Betriebsleiter der Bob- und Rodelbahn Winterberg, und Robin Geueke, der WM-Bronzemedaillengewinner 2017 im Rodel-Doppelsitzer (mit David Gamm/beide BSC Winterberg),

Einblicke in die Vorbereitungen für die Weltmeisterschaft in Winterberg vom 25. bis 27. Januar 2019. Der Turnier-Dienstag bei Deutschlands größtem Tennisevent steht traditionell im Zeichen des Sports, er ist deshalb auch als „German Sports Day“ benannt. Für die nordrhein-westfälische Landesregierung war am Dienstag Regierungsrat Frank Tusche aus der für den Sport verantwortlichen Staatskanzlei zu Gast.

Auch der Westfälische Tennis-Verband und der TC Blau-Weiss Halle präsentierten sich den vielen Tausend Zuschauern der 26. GERRY WEBER OPEN. Zudem informierten Tourismus NRW und regionale Tourismus-Institutionen über ihre Angebote. Für die Tennisfans gab es auch eine Autogrammstunde mit dem japanischen ATP-Profi Yuichi Sugita (ATP 52). Ex-Fußballstar Ansgar Brinkmann stand auf der NRW-Lokalradiobühne Rede und Antwort, natürlich auch zum verpatzten WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft in Russland. Auch Florian Kehrmann, Coach des Handball-Bundesligisten TBV Lemgo und Weltmeister von 2007, wurde von Moderator Sebastian Wiese interviewt.