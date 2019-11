Infoveranstaltung zum berufsbegleitenden Bachelorstudiengang

Betriebswirtschaft sowie den berufsbegleitenden Masterstudiengängen Angewandte Automatisierung, Digitale Technologien und Wirtschaftsingenieurwesen am Campus Gütersloh der FH Bielefeld.

-Termin: Samstag, 23.11.2019, 11:00 – 14:00 Uhr, Ort: FH Bielefeld, Campus Gütersloh „Gleis 13“, Langer Weg 9a, 33332 Gütersloh-

Gütersloh/Bielefeld. Im Sommersemester 2020 starten wieder berufsbegleitende Bachelor- und Masterprogramme am Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik auf dem Campus Gütersloh der Fachhochschule (FH) Bielefeld. Das Konzept des berufsbegleitenden Verbundstudiums verbindet Phasen des Selbststudiums mit anwendungsorientierten Präsenzveranstaltungen, die fast ausschließlich an Samstagen während der Vorlesungszeit stattfinden. Ohne Verzicht auf das gewohnte soziale und berufliche Umfeld wird den Studierenden somit die Möglichkeit für einen qualifizierten Bachelor- bzw. Masterabschluss eröffnet. Am Samstag, 23. November, können sich Studieninteressierte über den berufsbegleitenden Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft (B.A.) sowie die berufsbegleitenden Masterstudiengängen Angewandte Automatisierung (M.Eng.), Digitale Technologien (M. Eng.) und Wirtschaftsingenieurwesen (M. Eng.) am Campus Gütersloh der FH Bielefeld informieren.

Neben Informationen zu Studienverlauf, Zugangsvoraussetzungen und Studieninhalten sowie Informationen zu den Anforderungen des Verbundstudiums stehen auch Studierende für Fragen bereit.