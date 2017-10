„Infotag Wiedereinstieg – neue Wege gehen“ am 09.11.2017

Lübbecke. Für alle Menschen, die nach einer familienbedingten Unterbrechung den Einstieg oder Wiedereinstieg in das Berufsleben suchen, findet am 09. November 2017 im Alten Amtsgericht, in Lübbecke zwischen 8:15 und 14:00 Uhr unter dem Motto „Neue Wege gehen“ bereits der dritte Infotag des sog. Netzwerk W statt. An zahlreichen Infoständen, in vielseitigen Angeboten und persönlichen Gesprächen stehen Experten der Agentur für Arbeit, der IHK, HWK, des Kreises sowie verschiedener Sozialverbände und Bildungsträger Rede und Antwort zu allen Fragen um dieses wichtige Thema.

Vor allem viele Frauen sind von einer Unterbrechung ihres Berufslebens betroffen. Nach Pflege von Angehörigen oder der Erziehung der Kinder fällt der Wieder(einstieg) in das Berufsleben schwer. Oft stellt sich für die Betroffenen die Berufswelt anders dar, als vor der Berufspause. Anforderungen oder Perspektiven haben sich verändert. Familie und Beruf müssen unter einen Hut gebracht werden. Für die betroffenen Menschen stellen sich viele Fragen.

Genau hier soll der „Infotag Wiedereinstieg“ die betroffenen Frauen und Männer informieren, beraten, Mut machen und bei den ersten Schritten unterstützen. Themen wie Ausbildungsmöglichkeiten, Teilzeitausbildungen, Qualifizierung und Weiterbildung werden in Experten-Interviews behandelt. In einem einstündigen Workshop geht es mit Christiane Maschetzke (Life/Work-Planning Trainerin) um das Thema „Wie finde ich eine Arbeit, die zu mir passt?“. Carmen Große-Tebbe, Referentin von der Agentur Für Arbeit, gibt in ihrem Vortrag wertvolle Tipps zu dem heutigen Bewerbungsstandard. Ergänzend können sich Interessierte über eine Existenzgründung und deren Fördermöglichkeiten sowie die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen informieren.

Wichtige Themen sind auch die Entlastung von pflegenden Angehörigen und Kinderbetreuungsmöglichkeiten aber auch die richtige Gestaltung von Bewerbungen und online-Bewerbungen wird erläutert. An rund 15 Infoständen stehen Experten für Themen vor Ort Rede und Antwort. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenlos.

Darüber hinaus gibt es erneut weitere interessante Zusatzangebote gegen eine kleine Unkostenbeteiligung von 5,- Euro. So besteht die Möglichkeit, von der Fotografin Lisa Urner („Modern Art Fotografie“) vor Ort Bewerbungsfotos anfertigen zu lassen. Dieses Angebot ist im vergangenen Jahr sehr gut angenommen worden, die Termine waren schnell vergeben.

Im Rahmen der Landesinitiative Netzwerk W wird dieser Infotag in Zusammenarbeit von Frau Christin Wegener vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf OWL, Herrn Olaf Buder und Frau Svetlana Jovanovic von der einLaden Espelkamp gGmbH, Frau Ortrud Marten (Beauftragte für Chancengleichheit beim Amt proArbeit Jobcenter), Frau Sarah Lutz (Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Lübbecke) und Frau Beate Henke (Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Espelkamp) geplant und organisiert.

Foto: ©einLaden Espelkamp