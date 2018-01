Infotag für Schüler und Studieninteressierte an der Uni Paderborn

Das Programm steht ab sofort als WebApp zur Verfügung

Paderborn. Am Montag, 15. Januar, öffnet die Universität Paderborn im Rahmen der landesweiten „Wochen der Studienorientierung“ wieder ihre Türen für künftige Abiturientinnen und Abiturienten sowie andere Studieninteressierte. Beim jährlich stattfindenden INFOTAG können sich Studieninteressierte in zahlreichen Veranstaltungen über das Studienangebot an der Universität informieren.

Informationen aus erster Hand und viele Tipps erwarten die Besucherinnen und Besucher. Uni-Lehrende stellen Studiengänge und -fächer vor. Zudem können reguläre Lehrveranstaltungen besucht werden, die Einblicke in Studieninhalte und -anforderungen bieten. Technische und naturwissenschaftliche Fächer präsentieren in Laboren ihre Arbeiten, von denen sich angehende Studierende begeistern lassen können.

Im Foyer der Uni stehen neben der Zentralen Studienberatung auch zahlreiche Studierende aus vielen Studiengängen zum Gespräch bereit, ebenso die Agentur für Arbeit Paderborn, Studienstiftungen, das Zentrum für Bildungsforschung und Lehrerbildung (PLAZ) und die Abteilung Ausbildungsförderung (BAföG) des Studierendenwerkes. Vorträge und Bibliotheksführungen runden das Programm ab.

„Ich freue mich, dass wir den Schülerinnen und Schülern in diesem Jahr unser umfangreiches Programm erstmals als WebApp zur Verfügung stellen können“, so Kirsten Bondzio von der Zentralen Studienberatung (ZSB) der Uni. Die App muss nicht heruntergeladen werden und hat den Vorteil, dass sich jeder ganz einfach ein individuelles Tagesprogramm zusammenzustellen kann. Das Programm steht ab sofort unter www.go.upb.de/infotag zur Verfügung.

Sie kann auch als Printversion bei der Studienberatung angefordert werden: Tel.: 05251 60-2007 oder schulkontakte@upb.de.

​