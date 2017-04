Infos und Angebote für Besucher zu Urlaub und Freizeit in der Region

Bad Lippspringe. Mit zahlreichen Tipps und Angeboten für eine aktive und gesunde Freizeitgestaltung warten die Touristiker des Reisegebiets Teutoburger Wald bei der Landesgartenschau in Bad Lippspringe auf. Geworben wird unter dem Motto „Über Stock und Stein durch den Teuto“ vom 12. April bis zum 15. Oktober in einem eigens vom Naturpark Teutoburger Wald – Eggegebirge gestalteten Gartenbereich.

Die Landesgartenschau ist das touristische Highlight 2017 der Region. Die Chance, damit auf die ganze Region auszustrahlen soll gemeinsam genutzt werden. Erika Josephs, Geschäftsführerin der Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017 GmbH, begrüßt das Engagement und die Präsenz der heimi-schen Touristiker: „Mit dieser tollen Gemeinschaftsaktion präsentiert sich der Tourismus in unserer Heimat einer großen Öffentlichkeit auch über die Landesgrenzen hinaus.“

Markus Backes, Leiter des Teutoburger Wald Tourismus der OWL GmbH: „Die Landesgartenschau wird viele Besucher anziehen. Diese wollen wir für einen weiteren Urlaub oder Aufenthalt in OWL begeistern.“ Besonders stellt Backes die Zusammenarbeit mit dem Naturpark heraus, dieser habe „einen hochattraktiven Garten gestaltet, in dem wir die Besucher in einem Info-Pavillon von den Angeboten in der Region überzeugen dürfen.“

Auf einer 500 qm großen Waldlichtung im Kurwald der Landesgartenschau hat der Naturpark mit Unterstützung des Umweltministeriums ein Stück Urlaubsregion en miniature nachempfunden. So lässt sich etwa auf Waldliegen unter Baumwipfeln relaxen oder ein Selfie mit dem Hermannsdenkmal machen. Birgit Hübner, Geschäftsführerin des Naturparks hofft, „dass viele Besucher den Gartenbereich genießen und durch die touristische Beratung konkrete Besuchsideen in die gesamten Region bekommen werden.“

Apropos Hermann: Hier haben sich die Verantwortlichen einen weiteren Höhepunkt einfallen lassen. In Zusammenarbeit mit dem Paderborner Werbe-unternehmen RLS Jakobsmeyer wird es ein Virtual Reality Erlebnis geben. Mit einer 3D-Brille taucht der Besucher in eine völlig reale Welt direkt vor dem Hermannsdenkmal ein. Für die Videos und Fotos aus dem Naturpark und den Kreisen aus OWL sollte eine gewisse Schwindelfreiheit mitgebracht werden: „Per Knopfdruck auf der Fernbedienung wird es möglich sein, sich auf die Aussichtsplattform des Hermanns zu teleportieren“, schwärmt Hübner.

Mit von der Partie sind, neben dem Naturpark, Touristiker aus allen Kreisen OWLs, aus Bielefeld und vielen Kommunen, die die Beratung im Infopavillon über die gesamte Öffnungszeit der Landesgartenschau von April bis Oktober sicherstellen.

Hintergrund:

Das Reisegebiet Teutoburger Wald bietet seinen Gästen eine ganz besondere Mischung: Von urbaner Kultur mit ländlichen Genüssen. Von historischen Denkmälern und moderner Architektur. Von Gesundheits-Urlaub und aktiver Erholung in einer Landschaft am Übergang von den nordwestlichsten Mittelgebirgen in die Norddeutsche Tiefebene. Hinzu kommen viele neue Tourismusangebote von neu zertifizierten Wanderwegen bis zum aktiven Erleben von interessanten Orten durch spannende Geschichten.

Mit fast 2 Mio. Gästen und 6,7 Mio. Übernachtungen pro Jahr zählt der Teutoburger Wald zu den führenden Reisezielen Nordrhein-Westfalens. Besondere Stärken sind Gesundheitsurlaub im Heilgarten Deutschlands und Aktivurlaub mit den Schwerpunkten Wandern und Radfahren. Historische Stätten und eine facettenreiche Kultur bereichern das Freizeitangebot. Die Tourismusbranche setzt knapp 2,6 Mrd. Euro pro Jahr um und bietet rund 50.000 Arbeitsplätze. Der Fachbereich Teutoburger Wald Tourismus der OstWestfalenLippe GmbH ist verantwortlich für Dachmarketing und Themenprofilierung, fungiert als Schnittstelle zu Landes- und Bundesebene und entwickelt gemeinsam mit Partnern vor Ort neue Projekte und Angebote.

Bei der Landesgartenschau sind u.a. vertreten: Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge, pro Wirtschaft GT GmbH, Bielefeld Marketing GmbH, Touristikzentrale Paderborner Land e. V., Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Höxter mbH, Kreis Minden-Lübbecke, Touristikgemeinschaft Wittekindsland e.V., Lippe Tourismus & Marketing GmbH, der Teutoburger Wald Tourismus der OWL GmbH sowie viele kommunale Touristiker aus ganz OWL.