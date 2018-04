Infoabend Wandern 2018

Wandererlebnisse mit dem Sportbund

Bielefeld. Zum kostenlosen Infoabend lädt der Sportbund am Samstag 14. April ab 17 Uhr an der August-Bebel-Str. 57 in Bielefeld herzlich ein. Die Wanderführer werden wieder viele interessante Informationen zu den Tages- und Etappenwanderungen 2018 sowie über den Westfälischen Wanderpass geben.

Die Etappenwanderungen in 2018 sind: der Bielefelder Wappenweg mit sechs Halbtageswanderungen, jeweils freitags ab 14 Uhr – der Weserberglandweg mit drei Tageswanderungen, jeweils samstags ab 8 Uhr – der Rothaarsteig mit drei Tageswanderungen, jeweils sonntags ab 7.40 Uhr sowie der Habichtswaldsteig mit zwei Tageswanderungen, jeweils samstags ab 7.40 Uhr.

Weitere Informationen gibt es auch zu den Wandertagen durch das östliche Westfalen, mit seinen angrenzenden Landstrichen. Natürlich werden auch die Dienstag Wanderungen rund um Bielefeld in diesem Jahr wieder durchgeführt.

Der Infoabend ist kostenfrei und eine Vorabanmeldung ist nicht erforderlich.

Veranstalter ist der Sportbund Bielefeld Tel. 0521 5251510 – info@sportbund-kurse.de – www.sportbund-kurse.de

Über den Sportbund

Der Sportbund ermöglicht Menschen, ein Leben lang Sport zu treiben. Sport und Bewegung in der Gruppe bringen Vitalität, fördern soziale Kontakte, halten geistig fit und erhöhen die Lebensqualität. Viele Kurse sind auch auf die Bedürfnisse von älteren Menschen abgestimmt. Gerne können Sie das beigefügte Foto in Zusammenhang mit unserem Pressetext veröffentlichen.

Foto: © Sportbund Bielefeld