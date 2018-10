Infoabend Wander- und Radreisen

Bielefeld. Zum kostenlosen Infoabend der Wander- und Radreisen lädt der Sportbund am Samstag, 27.10.18 ab 18 Uhr im Berufskolleg für Gymnastik an der August-Bebel-Str. 57 in Bielefeld, herzlich ein. An diesem Abend kann man sich im lockeren Rahmen die herrlichen Fotos von der Outdoor Saison 2018 anschauen und im Kreise Gleichgesinnter Rückschau auf das Erlebte halten.

Einige Wander- und Radreise- Teamer stellen in kleinen Wort-Bild-Beiträgen ihre Reisen 2019 vor und geben schon einmal ein paar Detailinfos zu den neuen Reiseangeboten.

Die Broschüre für den Infoabend am 27.10.18 findet man www.sportbund-kurse.de

Eine Anmeldung ist für den Infoabend nicht erforderlich. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt, denn gegen Zahlung des Selbstkostenpreises werden Getränke sowie eine heiße Suppe mit Brot angeboten.

Wer diesen Tag vorher noch sportlich nutzen möchte, der kann sich noch für eine kleine Wanderung oder Radtour anmelden. Die Wanderung, am Samstag, 27.10.18 geht rund um den Leineweberweg. Treffpunkt ist 14 Uhr, Bielefeld-Jöllenbeck am Adler Denkmal, Kreisverkehr Vilsendorfer Straße.

Die Überraschungstour zum Saisonfinale mit dem Rad startet am 27.10.18 um 12 Uhr beim Sportbund, August-Bebel-Str. 57.

Beide Touren enden pünktlich um 17.30 Uhr beim Sportbund, sodass der direkte Besuch des Infoabends der Rad- und Wanderreisen 2019 möglich ist.

Eine Anmeldung zu beiden Touren ist in der Geschäftsstelle unter 0521 5251510 oder unter www.sportbund-kurse.de erforderlich.