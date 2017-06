Infoabend für Berufstätige an der FHM Bielefeld am 22. Juni um 18 Uhr

Bielefeld. Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld veranstaltet am Donnerstag, den 22. Juni um 18 Uhr einen Infoabend der sich speziell an Berufstätige richtet. Das Teilzeit-Studium der FHM bietet für Interessierte die Möglichkeit sich mit einer akademischen Weiterqualifikation für den nächsten Karriereschritt im Unternehmen zu empfehlen oder sich selbst weiterzuentwickeln. Vorgestellt werden sowohl Teilzeit-Studienprogramme im Bachelor als auch im Masterbereich sowie das innovative Anrechnungsmodell von vorangegangen Ausbildungen.

Die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) setzt seit Jahren sowohl im Bachelor- als auch im Master-, MBA- und Promotions-Segment auf berufsbegleitende Studiengänge. Diese verbinden Präsenztage, Onlinevorlesungen und Selbststudium auf der Basis eines Blended Learning-Konzepts. Die Studierenden loggen sich dabei von zuhause oder vom Arbeitsplatz aus auf einer E-Learning-Plattform im Internet ein und nehmen so an virtuellen Vorlesungen teil. Die Präsenztage sind optimal auf die Bedürfnisse Berufstätiger abgestimmt und stehen für eine verlässliche Planung bereits langfristig fest.

Das Teilzeitstudium bietet Studierenden die Möglichkeit, einen akademischen Abschluss zu erwerben und gleichzeitig dem eigenen Arbeitgeber vollumfänglich zu den klassischen Arbeitszeiten zur Verfügung zu stehen. In diesem Studienmodell können Sie Beruf, Familie und Studium zeitlich in Einklang bringen!

Zudem hat die FHM ein innovatives Anrechnungsmodell entwickelt: Für eine Vielzahl von Ausbildungsabschlüssen ist eine pauschale Anerkennung von zuvor erbrachten Ausbildungsleistungen konzipiert worden. Die FHM rechnet die Inhalte der Ausbildung in den definierten Anrechnungsstudiengängen vollständig oder teilweise an, was eine gravierende Verkürzung der Studiendauer bedeutet – mit zugleich entsprechender Reduzierung der Studiengebühren.

Datum: Donnerstag, 22. Juni um 18 Uhr

Ort: Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Ravensberger Straße 10G, 33602 Bielefeld