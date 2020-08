Infektionsschutz an Schulen wurde umgesetzt

Paderborn. Die Stadt Paderborn hat die Hinweise und Verhaltensempfehlungen für den Infektionsschutz an Schulen vom Städte- und Gemeindebund in Abstimmung mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales und der Unfallkasse NRW in der aktuellen Fassung umgesetzt. Diese Hygieneplanung wurde mit den jeweiligen Verantwortlichen jeder Schule abgestimmt. Darauf weist die Stadt Paderborn hin und weist eine entsprechende Kritik der Grünen zurück.

Neben der Aufnahme des Virus über Tröpfchen in der Luft besteht das Risiko, dass Viren über die Hände aufgenommen bzw. weitergegeben werden. Daher ist laut den Empfehlungen des Städte- und Gemeindebundes nach wie vor ein gründliches und regelmäßiges Waschen der Hände für den Infektionsschutz besonders wichtig. Eine weitere Behandlung mit Desinfektionsmitteln ist dann nicht erforderlich. Eine flächendeckende Ausstattung mit Desinfektionsmitteln wird daher vom Städte- und Gemeindebund an Schulen auch nicht empfohlen. Insbesondere handelt es sich bei Desinfektionsmitteln um Gefahrstoffe, deren unsachgemäße Nutzung gesundheitliche Schäden verursachen kann.

Deshalb sind Desinfektionsspender vorerst an kontrollierbaren Stellen wie Haupteingängen und Schulmensen der weiterführenden Schulen zur Verfügung gestellt worden. Sollte sich im Schulbetrieb darüber hinaus weiterer Bedarf ergeben, kann seitens der Stadt direkt nachgesteuert werden.