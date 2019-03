Individualität in all ihren Facetten auf der CREATIVA

Dortmund. Rund 650 internationale Aussteller präsentieren auf Europas größter Kreativmesse CREATIVA vom 13. bis 17. März in der Messe Dortmund die Produkttrends aus dem Kreativsektor. Neu ist in diesem Jahr die Trendfläche in Halle 4, auf der Besucher zentral an einem Ort und gebündelt die zehn Kreativtrends 2019 in Form von zahlreichen Produkten und Kreativexponaten von über 70 Ausstellern präsentiert bekommen. Hier können sie sich Ideen und Inspirationen für neue Kreativprojekte holen und auf der Messe selber auch direkt alle notwendigen Artikel dafür erwerben oder direkt in Workshops umsetzen. Hier ein Überblick über die aktuellen Kreativ-Trends.

„Trends entstehen aus Sehnsüchten und Wünschen, die durch einen Mangel ausgelöst werden.“- Gabriela Kaiser – Inhaberin TRENDagentur

Die Kreativ-Branche ist in Bewegung. „Wir leben heute in einer Massenkonsumgesellschaft. Das Thema Kreativität ist deshalb so stark, weil die Menschen von Produkten umgeben sind, die total austauschbar sind. Weil wir aber alle Individuen sind, versuchen wir mit kreativem Schaffen gegenzusteuern, indem wir Produkte modifizieren oder selbst individuell gestalten. Zudem sind wir beruflich nicht mehr handwerklich aktiv. Was im Berufsalltag oft nicht möglich ist, wird in der Freizeit umso mehr verfolgt.“ so Gabriela Kaiser – Inhaberin TRENDagentur. Kreatives Arbeiten mit den eigenen Händen, bunten Farben und verschiedenen Materialien sorgt so für den perfekten Ausgleich zur Computerarbeit. Mit kreativen Projekten weg von Mainstream- Produkten und hin zur Individualisierung: Ein Thema, das jetzt in aller Munde ist – auch auf der CREATIVA 2019.

Aus Liebe zur Natur

Immer mehr Menschen sehnen sich heute als Gegentrend zur Urbanisierung nach mehr Natürlichkeit in ihrem Leben. In ihrer Freizeit zieht es sie in den Wald, sie fahren Ski in den Bergen, baden im See oder im Meer. Auch zu Hause und im Alltag wollen sie sich mit Materialien, Farben und Optiken umgeben, die in der Natur vorkommen. „Nature Love“ – die Liebe zur Natur – ist ein Trend, der sich in reduzierter Farbigkeit widerspiegelt, in veganer Kleidung und natürlichen Materialien wie Holz oder Kork.