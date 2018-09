In wenigen Schritten zum Megatalent

Geschwister Scholl und Kulturrucksack NRW laden zu Talent-Castings und Coachings ein

Minden. Ob Gesang, Akrobatik, Comedy oder Tanz – junge Nachwuchstalente im Alter von zehn bis 14 Jahren sind eingeladen an zwei Casting-Terminen, 9. September und 15. September, jeweils von 15 bis 18 Uhr, ihr Können zu zeigen. In den Herbstferien, 23. bis 25. Oktober, jeweils von 14-19 Uhr und am 26. Oktober von 15-20 Uhr, finden die Coachings statt, in denen die jungen Talente von engagierten Coaches gefördert und unterstützt werden. Die Bühnenprofis stehen den Kindern und Jugendlichen mit Tipps und Tricks zur Seite. Gemeinsam arbeiten sie an den Talenten und studieren einen Auftritt für eine Bühnenshow ein. In dieser „Show deines Lebens“ am 27. Oktober, von 13 bis 17 Uhr, zeigen alle Talente, was in ihnen steckt.

Die Castings, die Coachings und die finale Show finden im Jugendhaus Geschwister Scholl, In den Bärenkämpen 52, 32423 Minden, statt. Einen Tag nach dem eigenen Bühnenerlebnis werden alle Teilnehmer*innen am 28.10. (15:30-20:30 Uhr) ins GOP Varieté-Theater nach Bad Oeynhausen eingeladen, um es sich zur Abwechslung auf den Zuschauerplätzen gemütlich zu machen. Eine Anmeldung im Jugendhaus Geschwister Scholl ist erforderlich – per E-Mail an: buero@jhgs.de oder telefonisch unter 0571/649213. Das Projekt wird durch das Landesförderprogramm Kulturrucksack NRW unterstützt.

Foto: © Paul Olfermann