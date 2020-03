In soziale Berufe „hineinschnuppern“ und helfen

Infoveranstaltung für das Freiwillige Soziale Jahr im LWL-Internat Paderborn

Paderborn. Das LWL-Internat Paderborn sucht zum 1. August 2020 junge Menschen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Das Internat ist eine Einrichtung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) und bietet Wohnmöglichkeiten für mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche, die die Pauline-Schule, die LWL-Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sehen, in Paderborn besuchen.

Das FSJ ist ideal für junge Leute, die nach der Schule noch etwas Zeit benötigen, um sich beruflich zu orientieren. Am LWL-Internat können sie in sonderpädagogische, pflegerische oder auch therapeutische Berufsfelder hineinschnuppern. Wer sich für ein Engagement im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres interessiert, ist zu einer Infoveranstaltung am Donnerstag (19.3.) um 18 Uhr im LWL-Internat, Leostr. 1 (Zufahrt über die Mallinckrodtstr.) in Paderborn eingeladen. Bei dieser Veranstaltung erhalten Interessierte wichtige Infos rund um das FSJ. Außerdem können sie durch eine Führung das Internat näher kennenlernen.

Info: Die jungen Menschen erhalten während des Freiwilligen Sozialen Jahres eine Entgeltpauschale von 440 Euro monatlich sowie eine vom LWL spendierte Kino-Flatrate-Karte. Auch der Anspruch auf Kindergeld bleibt in dieser Zeit bestehen.

Mehr Informationen erhalten Sie unter Telefon 05251 /695-178 oder sylvia.gemke@lwl.org. und auf der Homepage des Internates: https://www.lwl-internat-paderborn.de/de/