Minden. In Rot getaucht: In Kooperation mit dem Lichtkünstler Oliver Roth wies das LWL-Preußenmuseum Minden am Montagabend (22.6.) in der bundesweiten Aktion „Nig“

Das nächste Mal wird es Blau: Im September startet die Veranstaltungsreihe „Blaupause“, in der das Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) monatlich zu Vorträgen, Diskussionsrunden oder Filmvorführungen zu verschiedenen Aspekten der preußischen Kulturgeschichte einlädt.

http://www.lwl-preussenmuseum.de/veranstaltungen