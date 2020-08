In jeder Größe ein Hingucker

Paderborn . Mittlerweile dürfte sie wohl jedem, der auf Paderborns Straßen unterwegs ist, gut bekannt sein: Die „Skyline“ der Stadt, die als Sticker zahlreiche Fahrzeuge in der Region schmückt. Im Jahr 2016 vom Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing auf den Weg gebracht, erfreut sich die Paderborn-Silhouette nach wie vor großer Beliebtheit – innerhalb der letzten vier Jahre fanden insgesamt 60.000 Sticker ihren Weg zu den Paderbornerinnen und Paderbornern; eine weitere Auflage in Höhe von 20.000 Stück ist bereits unterwegs. Die Sticker gibt es kostenlos in der Tourist Information am Marienplatz.

Die 30 cm langen Aufkleber zeigen die „Skyline“ von Paderborn mit allen beliebten Sehenswürdigkeiten, wie den Dom, das Rathaus, das Schloss Neuhaus, das Theodorianum und die Abdinghofkirche, sowie das Theater am Neuen Platz und das Adam-und-Eva-Haus.

Wer seine Liebe zu Paderborn nicht nur im kleinen Rahmen zeigen möchte, findet die Silhouette im Online-Shop unter www.paderborn-shop.de auch noch in den Breiten 50 cm, 80 cm und 150 cm. So macht sie auch auf größeren Fahrzeugen wie etwa Wohnmobil, Bus oder LKW eine gute Figur.