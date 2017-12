In den Weihnachtsferien ins Mindener Museum

Minden. Interessierte Kinder, die nach den Festtagen etwas Spannendes und Abwechslungsreiches erleben möchten, können im Mindener Museum an verschiedenen Mitmach-Aktionen teilnehmen. Am 28.12.17 dreht sich von 14-17 Uhr für Kinder ab sechs Jahren alles um das Thema „Feuer und Flamme“. Wie versuchten die Menschen vor über 950 Jahren den verheerenden Brand des Mindener Doms zu löschen? Was hat sich seitdem bei der Brandbekämpfung getan und welche Rolle spielten dabei Eimerpflicht, Bürgerbataillon und Nachtwächter? Fragen über Fragen, denen die Teilnehmer*innen im Museum gemeinsam auf den Grund gehen. Anschließend wird es kreativ: Es können Tonlämpchen modelliert, Kerzen aus Bienenwachs gerollt und lustige Kerzen aus Knetwachs geformt werden. Am 3.1.18 findet die Aktion von 9-12 Uhr noch einmal statt. Pro Kind fallen Kosten von 10 € an.

Kinder ab sechs Jahren können am 29.12.17 von 9-12 Uhr oder am 4.1.18 von 14-17 Uhr Kreatives aus Mullbinden, Kompressen und Co gestalten. In der Sonderausstellung „150 Jahre Deutsches Rotes Kreuz Minden“ erfahren die Teilnehmer*innen, seit wann es Verbandsmaterial überhaupt gibt und wieso ein Verband steril sein muss. Anschließend funktionieren sie das Material um und basteln lustige Mumienlichter aus Mullbinden, Schneemänner aus Gips und glitzernde Sterne aus Kompressen und Rettungsdecken. Pro Kind kostet die Aktion 10 €.

Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf max. 15 Kinder begrenzt. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei 5 Kindern. Um Anmeldung wird unter 0571-9724020 oder museum@minden.de gebeten. Weitere Informationen unter www.mindenermuseum.de. Auskunft erteilt Kristin Saretzki, Telefonnr.: 0571-9724021, k.saretzki@minden.de.

Bildtext: Kinder begutachten Verbandsmaterial in einer Hausapotheke aus den 1940er Jahren (©Mindener Museum)