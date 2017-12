Im Weserrenaissance-Museum weihnachtet es sehr

Lemgo. Ja, ist denn schon Weihnachten? Zur Einstimmung lädt das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake alle großen und kleinen Besucher ab dem ersten Advent zu verschiedenen Weihnachtsprogrammen zum Mitmachen ein.

Warum feiert man überhaupt Weihnachten? Was hat es mit den verschiedenen Weihnachtsbräuchen auf sich? Und wie feierte man das Fest der Feste eigentlich vor 500 Jahren? All dies und noch viel mehr erfährt man bei einem spannenden Rundgang durch das Schloss. Mit dabei ist ein großer Museumskoffer in Form eines großen Geschenkes.

Zum krönenden Abschluss dürfen die Besucher im Labor echtes Marzipan selber herstellen und vernaschen. Marzipan war als Weihnachtsleckerei übrigens schon in der Renaissance äußerst beliebt. Wahlweise kann man einen Weihnachtsbaum wie zu Luthers Zeiten schmücken – mit richtigen Äpfeln, Würstchen und Lebkuchen. „Klar, dass wir den köstlichen Schmuck nachher auch gemeinsam verspeisen“, verspricht Museumspädagogin Dr. Susanne Hilker. Seinen Wunschtermin für die weihnachtliche Erlebnisführung kann man ab sofort buchen unter Tel. 05261/945010 oder per Mail unter info@museum-schloss-brake.de.

Außerdem hat sich das Museum eine Weihnachtsrallye für Jung und Alt ausgedacht. Hierbei kann man auf eigene Faust das Museum mit all seinen Schätzen erkunden. An verschiedenen Stationen hat der Weihnachtsmann seine Spuren hinterlassen. Denn in den Museumsräumen verstecken sich passend zu den Kunstwerken zehn Tafeln mit weihnachtlichen Themen. Sie erklären auf kurzweilige Art und Weise die Entwicklung der lieb gewonnen Weihnachtsbräuche.

So erfährt man beispielsweise, dass der Christstollen ursprünglich ein Symbol für das in Windeln gewickelte Christkind sein soll. Und was hat es eigentlich mit dem Adventskranz, dem Nikolaus und dem Weihnachtsbaum auf sich? Das Museum bringt Licht ins Dunkel.

Auf den jeweiligen Infotafeln sind einzelne Buchstaben farbig gekennzeichnet. Neu zusammengesetzt ergeben sie einen Begriff aus der Weihnachtszeit. Wer das Lösungswort herausfindet, darf sich an der Museumskasse über eine süße Überraschung freuen. Der Eintritt zur Weihnachtsrallye kostet 3 Euro pro Person. Familien (zwei Erwachsene mit Kindern und Jugendlichen bis zu 18 Jahren) zahlen 6 Euro. Das Museum ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Foto: Pia Hilker schmückt den Weihnachtsbaum – und isst die Deko anschließend einfach auf.