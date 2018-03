Im neuen Glanz: Saisonstart an der Fürstlichen Hofreitschule Bückeburg

Bückeburg. Die Fürstliche Hofreitschule Bückeburg startet am Wochenende, den 17./18. März 2018, in die neue Saison. Pferdeliebhaber dürfen sich auf über 250 Veranstaltungen rund um die insgesamt 25 edlen Fürstlichen Schulhengste freuen, die im prachtvollen Reithaus vor der Kulisse von Schloss Bückeburg stattfinden. In Deutschlands einziger Hofreitschule steht die liebevolle und vertraute Beziehung zwischen Mensch und Tier im Vordergrund. Davon überzeugen sich jährlich über 65.000 Besucher und erleben dabei hautnah die atemberaubenden Darbietungen der Hohen Schule barocker Reitkunst.

Majestätische Auftaktveranstaltung

Mit der „lebendigen“ Reitkunstvorführung startet die Fürstliche Hofreitschule am Samstag, den 17. März das Programm 2018 mit über 250 weiteren Vorstellungen. Die Equipe der Hofbereiter um Hofreitmeister Wolfgang Krischke präsentiert in authentischen Kostümen die majestätischen Barockpferden zu Klängen klassisch, dezenter Musik und anekdotenreichen Erklärungen – ein 45 minütiges Gesamtkunstwerk auf internationalem Niveau. Zu bestaunen sind unter anderem anspruchsvolle Lektionen der Hohen Schule barocker Reitkunst, das Reiten im Damensattel sowie angewandtes Reiten als historisches Ringstechen. Das Highlight der Reitkunstvorführung ist dabei unbestritten der Schulspringer: Ein Lipizzaner, der akrobatisch anmutend durch die Lüfte fliegt.

Weitere Programmhighlights 2018

Ob Groß oder Klein, Jung oder Alt – Besucher dürfen sich auf imposante Highlights aus 14 Jahren Fürstliche Hofreitschule freuen. Zum stimmungsvollen „Best of Hofreitschule“ ist jeder herzlich eingeladen. Die Equipe der Hofreitschule präsentiert die insgesamt 25 prächtig geschmückten Fürstlichen Schulhengste in anspruchsvollen Reitchoreographien, die für jede Menge Spaß sorgen: fußballspielende Hengste, Pippi Langstrumpfs Kleiner Onkel, römische Streitwagen und vieles mehr. Herrliche Kostüme und traumhaft schöne Musik runden die Shows ab und machen aus dem Besuch ein einzigartiges Erlebnis. Ein Besuch der historischen Stallungen mit den Fürstlichen Pferden und dem Museum der Fürstlichen Hofreitschule ist täglich zwischen 10 und 17.30 Uhr möglich, auch ohne Voranmeldung. An beiden Wochenendtagen zur Saisoneröffnung findet zudem um 12 Uhr eine Marstallführung statt, bei dem die Hofbereiter die Tiere vorstellen.

Neuer Glanz für die Saison

„Die Besonderheit in diesem Jahr sind etliche neue Pferde, die wir den Winter über nach der Bückeburger Schule ausgebildet haben und nun voller Stolz präsentieren“, so Hofreitmeister Wolfgang Krischke. Seine Frau, Direktorin und Buchautorin Christin Krischke, die gemeinsam mit ihrem Mann seit 14 Jahren die Fürstliche Hofreitschule in Bückeburg als Privatunternehmen leitet, ergänzt: „Wir haben die vorstellungsfreie Zeit genutzt, um auch unser barrierefreies Reithaus noch attraktiver für die Besucher zu gestalten. So haben wir den Bodenbelag im Parkett der Sitzplätze erneuert. Pferde, Gäste und wir Reiter dürfen uns außerdem an einem schneeweißen neuen Boden aus Sand im Reithaus erfreuen. Uns liegt es am Herzen, den Pferden und unseren Gästen auch in der neuen Saison eine schöne Atmosphäre zu bieten.“

Ticketpreise: Reitkunstvorführung 15,00 Euro/Gala der Reitkunst 25,00 Euro/Marstallbesuch 5,50 Euro/Marstallführung 9,50 Euro/Themenführung 12,00 Euro) (Ermäßigungen für Schüler, Studenten, Kinder und Familie)