Im Museum fliegen die Späne

Sonntag, 16. Dezember, und 30. Dezember, und 6. Januar, von 12 bis 17 Uhr Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, Lemgo

Lemgo. Passend zur aktuellen Sonderausstellung „Weyhnacht – Bergmänner, Lichterengel und Kinderspielzeug aus dem Erzgebirge“ lässt das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake an drei Terminen die Späne fliegen. Am Sonntag, 16. und 30. Dezember, und Sonntag, 6. Januar, dürfen die Besucher jeweils von 12 bis 17 Uhr dem Drechsler Bastian von Goetz bei seiner Arbeit über die Schulter schauen. Der gelernte Zimmermann ist passionierter Drechsler, Pfeifen- und Spielzeugbauer.

„Über das Pfeiferauchen bin ich auf die Restaurierung von Holzpfeifen gekommen und habe schließlich auch eigene Pfeifen designed und gebaut“, verrät der 1977 in Ostwestfalen geborene Bastian von Goetz. Demjenigen, der ihm bei der Arbeit zusieht, wird auf eindrucksvolle Weise klar, wie aufwändig das Drechseln hölzerner Kunstwerke ist. Mehr als 1.000 Objekte sind noch bis zum 20. Januar in der Ausstellung zu bestaunen. Angefangen von leuchtenden Glockenengelen, figurenreichen Krippen und Puppenstuben, Bauernhöfen bis hin zu Miniaturspielzeug. Parallel zu den Vorführungen des Drechslers werden an den drei oben genannten Terminen jeweils zwischen 12 und 17 Uhr halbstündig spannende Kurzführungen durch die Ausstellung angeboten.

Wer selbst einmal Hand anlegen möchte, kann als Gruppe zum eigenen Wunschtermin einen Workshop buchen. Nach einer Kurzführung durch die Ausstellung kann man beispielsweise Glücksschweinchen – wie im Erzgebirge – selbst schnitzen oder köstliches Marzipan selbst herstellen.

Nähere Informationen und Anmeldungen unter Tel. 05261/945010 oder per Mail an info@museum-schloss-brake.de.