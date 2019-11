Im Marta mit Jörg Strothmann

Herford. Am kommenden Sonntag, dem 24.11., um 14 Uhr, führt Jörg Strothmann, der als blinder Museumsbesucher die Exponate mit anderen Sinnen wahrnimmt und beschreibt, gemeinsam mit Marta-Kunstvermittlerin Angelika Höger durch die Ausstellung „Im Licht der Nacht – Vom Leben im Halbdunkel“. In einem dialogischen Rundgang werden einzelne Themen und Objekte der groß angelegten Ausstellung in den Gehry-Galerien aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Das Ticket kostet 2,50 € zzgl. Museumseintritt; die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt.

Grell erleuchtete Tankstellen und Einkaufszentren, überfüllte Nachtclubs und Schichtarbeit: Die groß angelegte Kooperationsausstellung „Im Licht der Nacht“ mit KAI 10 | ARTHENA FOUNDATION widmet sich den Phänomenen der entgrenzten Nacht. Im Marta Herford erlebt man anhand von rund 100 Gemälden, Skulpturen, Fotografien, Videos und Installationen von der frühen Moderne bis zur Gegenwart, wie das Ordnungsprinzip von Hell und Dunkel einem vielgestaltigen nächtlichen Leben weicht. Der historische Kern im Marta basiert zudem auf einer Teilübernahme der Ausstellung „Peindre la nuit“ (Die Nacht malen) aus dem Centre Pompidou-Metz.