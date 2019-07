Im Fritz & Felix die Open Air Saison in vollen Zügen genießen

Tipps für das perfekte Terrassen-Erlebnis

Baden-Baden. Wenn die Sonne vom Himmel scheint und sich das Leben nach draußen verlagert, dann ist sie da – die wunderschöne Terrassen-Zeit! An einem schattigen Plätzchen schmeckt der kühle Rosé gleich doppelt so gut und der Blick in den Park sowie sanft plätscherndes Wasser vermitteln ein Gefühl von Freiheit. Ganz besonders gilt dies auf der neuen Sommerterrasse des „Fritz & Felix“ – dem Food-Hotspot im Brenners Park-Hotel & Spa.

Mit dem Geist des Schwarzwalds wurde hier ein modernes, kreatives Konzept mit Comfort Food und außergewöhnlichen Drinks kreiert: Eingebettet in das grüne Herz Baden-Badens öffnet sich eine Terrasse inklusive vorgelagertem, idyllischem Gartenbereich zur traumhaften Parklandschaft aus herrschaftlichen Bäumen. Doch wie lässt sich die Terrassen-Zeit am besten genießen? Für die Outdoor-Saison des Jahres verrät Julius Hilger, Restaurantleiter des „Fritz & Felix“, die besten Tipps für die perfekten Stunden im Freien.

Der beste Platz: Nah am Wasser: Um von warmen Sommerabenden optimal zu profitieren und die Sonnenstrahlen lange einzufangen, ist die Möglichkeit auf offener Fläche zu verweilen, ideal. Die Gartenfläche vor der „Fritz & Felix“-Terrasse ist daher wie geschaffen für einen Sundowner, der die schönsten Abendstunden bis zum Sonnenuntergang zelebriert. Ein Highlight ist hier auch die Barstation, an der Sommerdrinks mit Unterhaltungsfaktor gemixt werden. Sollte die Hitze groß sein, ist die Nähe zum Wasser sehr angenehm, wie hier am kühlendenOosbach. Bei leichtem Regen ist ein schneller Unterschlupf Gold wert, so auch unter der aufwendigen Glasdach-Konstruktion auf der Terrasse des „Fritz & Felix“, die seinen Gästen Schutz bietet.

Den Klassikern vertrauen: Jedes Jahr stellt die Mix-Elite neue Kreationen vor, die die sonnige Jahreszeit einläuten und Sommer-Feeling pur vermitteln. Julius Hilger kennt die angesagtesten, kulinarischen Trends der Terrassen-Saison 2019. Trotzdem steht in diesem Jahr ein Klassiker ganz oben auf der Beliebtheitsskala: Der Gin Tonic, gerne in Kombination mit reifen Beeren, bleibt im Glas unangefochtene Nummer eins. Auch auf den Tellern herrscht im Sommer das Motto „Never change a winning team“: Fleisch oder Fisch vom Grill in Kombination mit natürlich leichten Gemüsegerichten sind auch in dieser Saison ein Garant für das ultimative Sommerfeeling. Im Fritz & Felix werden viele Leckereien mit dem aus La Coruña in Spanien stammenden Luxus-Grill teils über offener Flamme oder Glut und teils in gusseisernem

Kochgeschirr zubereitet.

Das hilft gegen ungebetene Gäste: Was in den warmen Monaten nicht ausbleibt, ist die ein oder andere Wespe, die ihre Kreise zieht, doch der Experte rät: Ruhe bewahren. Denn kommt man den kleinen, schützenswerten Tierchen zu nahe oder versucht sie zu verscheuchen, werden sie besonders aktiv. Zuhause helfen jedoch Duftlampen mit ätherischen Ölen aus Pfefferminze, Zitronenmelisse oder Lavendel.

Zu guter Letzt: Das ideale Terrassen-Outfit: Gerne flattert in der Open Air Zeit eine Einladung zum chicen Sommer-Cocktail durch die Tür, doch welchen Dresscode gilt es dabei zu beachten? Julius Hilger empfiehlt den Smart Casual Look: für Damen ein Sommerkleid mit einer Jacke oder Stola sowie für Herren ein Sakko, sollte es kühler werden. Mit diesen Tipps steht der gelungenen Terrassen-Zeit nun nichts mehr im Wege. Ob im heimischen Garten oder bei „Fritz & Felix“, wo in herzlicher Atmosphäre ein köstliches Dinner mit einem erfrischenden, fuchsroten Fritz-Radler serviert wird – laue Sommerabende machen die warme Jahreszeit unvergesslich schön.

Über Fritz & Felix: Urban, weltoffen und angenehm lässig: Im „Fritz & Felix“, der neuen Food-Location im Brenners Park-Hotel & Spa, stehen Ambiente und Kommunikation im Mittelpunkt. Das moderne Food- und Barkonzept aus der Feder des Schweizer Starkochs Nenad Mlinarevic animiert die Gäste, sich auf neue Genusserlebnisse einzulassen und die kulinarische Neugier zu stillen. Umgesetzt wird das Gastronomie-Konzept vor Ort von Sebastian Mattis. Julius Hilger leitet das Restaurant. Im Mittelpunkt steht das angesagte Sharing-Konzept – viele Speisen werden in der Mitte des Tisches serviert, so dass Gäste eine möglichst große Auswahl ausprobieren können. Die Küche orientiert sich an den Jahreszeiten und setzt vorrangig auf saisonales Obst und Gemüse. Weitere Informationen zum Restaurant unter: www.fritzxfelix.com.