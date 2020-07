Im Einsatz für die Gütersloher Bürger

Gütersloh. Ausweisverlängerung, neuer Reisepass oder Hundesteueranmeldung – Lena Tomeinsky kümmert sich täglich um vielfältige Bürgeranfragen. Sie arbeitet im Bürgerbüro der Stadt Gütersloh und hat in diesem Sommer die dreijährige Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten mit der Fachrichtung Kommunalverwaltung abgeschlossen. „In meiner Ausbildung habe ich viele verschiedene Bereiche der Stadtverwaltung kennengelernt“, erzählt die 22-Jährige. Rechtliche Vorschriften und administrative Aufgaben gehören genauso dazu wie der Bürgerkontakt.

Direkt zu Beginn ihrer Ausbildung bei der Stadt Gütersloh erlebte Lena Tomeinsky Demokratie hautnah: Im September 2017 unterstützte sie ihre Kolleginnen und Kollegen bei den Vorbereitungen sowie der Durchführung der Bundestagswahl. Im Fachbereich Tiefbau wurde es dann technischer: Ob bei Außenterminen mit Kolleginnen und Kollegen oder eigenverantwortlich bei der Überprüfung von Entwässerungen von privaten Grundstücken – im technischen Bereich der Stadtverwaltung war sie am Ort des Geschehens direkt mit dabei. In der Personalabteilung stand für Lena Tomeinsky anschließend vor allem der Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen im Fokus. Zum Abschluss ihrer Ausbildungszeit hat sich die Rheda-Wiedenbrückerin dann einen Einsatz im Bürgerbüro gewünscht. „Eigentlich dachte ich, dass mir die Arbeit mit vielen unterschiedlichen Menschen nicht liegt, dass ich mich vielleicht einschüchtern lasse und nicht durchsetzen kann. Aber ich wollte es unbedingt einmal ausprobieren.“ Und siehe da: „Es klappt gut“, sagt sie lächelnd. Ihr gefällt es im Bürgerbüro so gut, dass sie auch nach der Ausbildung dort bleiben möchte und jetzt übernommen wird. Nun betreut sie täglich ganz unterschiedliche Anliegen der Gütersloher Bürgerinnen und Bürger.

Außer dem Arbeitsalltag im praktischen Teil in den diversen Fachbereichen einer modernen Verwaltung gehört zur Ausbildung auch der theoretische Unterricht. Dieser findet als drei- bis viermonatiger Blockunterricht am Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Bünde statt. Dort stehen für die angehenden Verwaltungsfachangestellten Fächer wie Volkswirtschaftslehre und Controlling auf dem Stundenplan. Ergänzend dazu geht es während der Praxisphasen einmal wöchentlich zum berufsbegleitenden Unterricht ins Studieninstitut in Bielefeld. Praxisbezogene Themen wie zum Beispiel Kommunal- und Sozialrecht werden dort besprochen. „Eine Affinität für Gesetzestexte ist in der Ausbildung hilfreich“, so Tomeinsky. Denn diese gehören zu ihrem Arbeitsalltag dazu. Eigenschaften wie Teamfähigkeit und Sorgfalt helfen im täglichen Alltag ebenso wie Kontakt- und Kommunikationsfreude, ist sie sich sicher: „In der Ausbildung hat man sehr viel mit Menschen zu tun, da muss man empathisch sein, aber auch seine Meinung und die gesetzlichen Bestimmungen vertreten können.“

Die Stadt Gütersloh bildet 2021 im Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte/r“ aus. Wer Teil des Teams werden möchte, findet weitere Informationen über die Ausbildungsmöglichkeiten bei der Stadtverwaltung Gütersloh unter www.ausbildung.guetersloh.de.