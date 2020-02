Illegale Müllablagerung auf Wirtschaftsweg in Barntrup

Barntrup. In der Nacht vom 13. zum 14.02.2020 wurden zwei LKW-Ladungen mit ca. 4 – 5 m ³ Müll auf dem Wirtschaftsweg Schmalental, auf dem auch Wanderer und Radfahrer unterwegs sind, in Barntrup illegal abgeladen .Es handelt sich überwiegend um Bauschutt und Verpackungsmaterial, aber auch um Hausmüll, Elektronikartikel, Batterien etc.. Wilder Müll schadet der Umwelt, beeinträchtigt das Landschaftsbild und gefährdet Tiere und Menschen. Bürgermeister Jürgen Schell – „Es hätten nicht nur Radfahrer zu schaden kommen können, auch für die Stadt Barntrup sind solche Müllsünden inakzeptabel und auch kostenintensiv, wenn etwa wie hier in freier Landschaft gefundener Abfall fachgerecht entsorgt werden muss.“

Dabei gibt es genug Müllentsorgungsstellen, die in Anspruch genommen werden können. Bei Bekanntwerden des Verursachers trägt dieser die Kosten für die aufwändige Müllentsorgung und erhält noch ein erhebliches Bußgeld. Wer beobachtet hat, wie der Abfall dorthin gekommen ist, oder sonstige Angaben machen kann, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen, sollte sich bitte im Ordnungsamt Barntrup bei Frau Buddensiek oder Frau Westphal melden.