IHK-Verkehrsausschuss beriet bei Miele über Fahrermangel

Bielefeld. Die Themen Luftreinhalteplanung und Fachkräftemangel bei den Berufskraftfahrern standen im Fokus der Sitzung des Verkehrsausschusses der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK), die jetzt im Unternehmen Miele in Gütersloh stattfand. Dr. Stefan Schwinning, Vorsitzender des IHK-Verkehrsausschusses und Corporate Director für Distribution Logistics International bei Miele, stellte dabei Daten und Fakten zum 2016 eröffneten Ersatzteillager des Haushaltsgeräteherstellers an der Edisonstraße vor, das der Ausschuss besichtigte.

Trotz der guten konjunkturellen Lage hemme der Mangel an Fahrern die wirtschaftliche Entwicklung des Verkehrsgewerbes. „Der Fahrermangel hat inzwischen ein solches Ausmaß erreicht, dass er zu einer echten Gefahr für die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung wird“, konstatierte Harald Grefe, stellvertretender IHK-Hauptgeschäftsführer. Zudem ergäben sich für das Verkehrsgewerbe Probleme durch die hohe Anzahl an Baustellen, speziell in Innenstädten und auf Autobahnen. „Wir fordern eine bessere Koordination und schnellere Umsetzung der Baumaßnahmen, um die Belastungen für die Betriebe so gering wie möglich zu halten“, sagte Verkehrsausschusssprecher Schwinning.

Der IHK-Verkehrsausschuss vertritt das gesamtwirtschaftliche Interesse der regionalen gewerblichen Wirtschaft und setzt sich dabei auch für die Belange der Verkehrsinfrastruktur in Ostwestfalen ein. Das Gremium bereitet in seinen Sitzungen die Positionen zu verkehrspolitischen Themen für die Vollversammlung der IHK vor, dem „Parlament der Wirtschaft“. Der Ausschuss besteht aus Unternehmensvertretern der Verkehrswirtschaft, Industrie und Dienstleistungsunternehmen.

Foto: Miele