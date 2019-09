IHK stellt Ausbildungsatlas 2020 in Realschule Senne vor

Bielefeld. Die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) stellte heute (30.08.2019) ihren neuen Ausbildungsatlas 2020 vor. IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Niehoff und IHK-Geschäftsführerin Ute Horstkötter-Starke übergaben die ersten Exemplare symbolisch an die Schulleiterin Christine Kley sowie Schülerinnen und Schüler der Realschule Senne.

„Seit vielen Jahren ist der IHK-Ausbildungsatlas ein fester Bestandteil der schulischen Arbeit an der Realschule Senne, vor allem im Rahmen der Berufsorientierung, die bereits zum dritten Mal mit dem Berufswahl-Siegel rezertifiziert wurde“, erläuterte Kley bei der Übergabe der IHK-Ausbildungsatlanten.

„In der sich schnell wandelnden Arbeitswelt ist es schwierig, den Überblick über Ausbildungsberufe und, vor allem, mögliche Ausbildungsbetriebe in der Region zu behalten. Erste Ansprechpartner als potenzielle Ausbildungsbetriebe sind in erster Linie große und bekannte Unternehmen. Kleine und weniger bekannte Unternehmen werden von Schülerinnen und Schülern häufig nicht wahrgenommen, obwohl sie hervorragende Arbeit leisten. Information und Orientierung mit regionalem Bezug – dieses leistet der IHK-Ausbildungsatlas“, so die Schulleiterin weiter. Nicht nur bei der Suche nach Ausbildungsbetrieben zum Ende der Schulzeit unterstütze der Ausbildungsstellenatlas, auch bei der Suche nach Plätzen für Praktika sei er ein hilfreiches Instrument, das in der Begleitung und Beratung der Schülerinnen und Schüler unterstütze.

„Im Laufe der letzten Jahre ist der Ausbildungsstellenatlas unverzichtbar für das Studien- und Berufsorientierungsteam und die Berufsberaterin der Agentur für Arbeit an unserer Schule geworden. Darüber hinaus greifen Kollegen im Politikunterricht gern auf die Vielzahl von Informationen zurück. So kann es gelingen, geeignete Bewerber und Ausbildungsbetriebe in Kontakt zu bringen“, zieht Kley ein positives Fazit.

Niehoff sieht in dem Ratgeber eine wichtige Orientierungshilfe für die Jugendlichen: „Die Bedeutung von Publikationen für die berufliche Bildung wird in Zukunft noch steigen, da wir einen stärkeren Bewerbermangel in vielen Branchen befürchten müssen. Gleichzeitig leben wir mit vielfältigen Informationen zur beruflichen Bildung. Unser Ausbildungsatlas führt durch die Vielfalt dieser Informationen und dient den Schülern als Hilfestellung bei der richtigen Berufswahl.“ Der IHK-Hauptgeschäftsführer rät den Jugendlichen generell, nicht nur auf ihrem Traumberuf zu beharren, sondern sich auch für alternative Ausbildungsberufe zu interessieren.

Die IHK Ostwestfalen gibt den Atlas gemeinsam mit der IHK Lippe zu Detmold heraus. Das Werk mit einer Auflage von 16.000 Exemplaren enthält eine aktuelle Liste der ostwestfälisch-lippischen IHK-Ausbildungsbetriebe, sortiert nach Berufsbildern und Regionen. Zudem finden Bewerber Informationen zu den einzelnen IHK-Ausbildungsberufen sowie zu Fachbegriffen aus der dualen Ausbildung. Darüber hinaus werden Informationen zur Berufswahl, zu Bewerbungsschreiben, zum Lebenslauf sowie zu Vorstellungsgesprächen gegeben.

Die 272 Seiten umfassende, kostenlose Broschüre ist an alle allgemeinbildenden Schulen in Ostwestfalen versandt worden. Darüber hinaus ist der Ausbildungsatlas in den regionalen Berufsinformationszentren der Agenturen für Arbeit, in den ServiceCentern der IHKs in Bielefeld und Detmold sowie in den IHK-Zweigstellen in Paderborn und Minden erhältlich. Die Kontaktdaten der jeweiligen Ansprechpartner in den IHKs sind unter https://www.ostwestfalen.ihk.de/ausbildung abrufbar.