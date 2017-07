IHK-Präsident würdigt auf „Best-Practice-Tour“ Familienunternehmen Hörmann

Bielefeld. Wolf D. Meier-Scheuven, Präsident der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld, machte heute (28. Juni 2017) im Rahmen seiner diesjährigen „Best-Practice-Tour“ im Kreis Gütersloh in Steinhagen Station. Gemeinsam mit IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Niehoff und IHK-Geschäftsführer Swen Binner diskutierte Meier-Scheuven mit Verantwortlichen der Hörmann KG Verkaufsgesellschaft über deren Leistungen und Erfahrungen als Ausbildungsbetrieb.

„Während dieser Tour möchten wir die Ausbildungsleistungen bedeutender ostwestfälischer Unternehmen hervorheben und auch über die Herausforderungen diskutieren, vor denen die Unternehmen im Bereich der beruflichen Bildung stehen“, sagte Meier-Scheuven. Dazu gehörten vor allem der stärker werdende Fachkräftemangel und rückläufige Bewerberzahlen für eine duale Ausbildung bei steigender Studierneigung.

„Die Ausbildung des jungen und engagierten Nachwuchses spielt bei uns seit jeher eine wichtige Rolle, deshalb bieten wir optimale Unterstützung bei allen Ausbildungsformen. Darüber hinaus profitieren unsere Auszubildenden und Studenten von der internationalen Ausrichtung der Hörmann Gruppe,“ erläuterte der persönlich haftende Gesellschafter der Hörmann Gruppe, Martin J. Hörmann. Er berichtete über die Ausbildungsleistungen und –erfahrungen des Unternehmens.

Besuchte Firma und Gesprächspartner:

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft, Upheider Weg 94-98, 33803 Steinhagen

Martin J. Hörmann, persönlich haftender Gesellschafter der Hörmann Gruppe

Rita Clarke, Leiterin Ausbildung/Recruiting

Verena Lambers, Pressereferentin

Herstellung von Toren, Türen, Zargen und Antrieben für den gewerblichen und privaten Bereich. Das Unternehmen ist international mit über 100 eigenen Vertriebsstandorten in mehr als 40 Ländern weltweit vertreten.

Über Tore und Türen hinaus liefert Hörmann auch Verladetechnik-Komplettlösunge n (Torabdichtungen, Ladebrücken, Vorsatzschleusen).

Die Leitung des familiengeführten Unternehmens setzt sich aus dem Enkel des Gründers, Thomas J. Hörmann, sowie den Urenkeln Martin J. und Christoph Hörmann zusammen.

Anzahl der Beschäftigten:

weltweit über 6.000 Mitarbeiter