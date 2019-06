IHK Ostwestfalen strukturiert Aus- und Weiterbildung neu

Bielefeld. Das Präsidium der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) hat in seiner jüngsten Sitzung die Zusammenlegung der Bereiche Aus- und Weiterbildung in der IHK beschlossen. „Verbunden mit dem Ziel, die Attraktivität der beruflichen Bildung weiter zu stärken, wird berufliche Aus- und Weiterbildung zunehmend ganzheitlicher betrachtet und diskutiert“, begründen IHK-Präsident Wolf D. Meier-Scheuven und IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Niehoff die Entscheidung. Dies gelte sowohl für Unternehmen, als auch auf politischer Ebene. So hat beispielsweise das Land im vergangenen Jahr beschlossen, den seit 1996 existierenden Ausbildungskonsens NRW zu einem Konsens für eine bessere Fachkräftesicherung weiterzuentwickeln und nehme dabei unter anderem die Weiterbildung stärker in den Fokus.

Die Leitung des Bereiches übernimmt zum 1. Juli 2019 Ute Horstkötter-Starke, Geschäftsführerin der IHK-Akademie Ostwestfalen. Die 53-jährige Diplom-Kauffrau (FH) verantwortet damit zukünftig in Doppelfunktion zugleich den Geschäftsbereich „Berufliche Bildung“, dessen Geschäftsführung Swen Binner bis zu seinem plötzlichen Tod im Frühjahr innehatte.

„Wir haben das Glück, dass mit Ute Horstkötter-Starke eine gestandene Bildungsexpertin und erfahrene Führungskraft in unserem Hause arbeitet, die seit zwei Jahrzehnten als Geschäftsführerin unsere IHK-Akademie leitet. Für die operative Verantwortung in der IHK-Akademie werden wir in Kürze eine Nachfolge suchen“, erläutern Meier-Scheuven und Niehoff das Konzept.

Horstkötter-Starke hat ihre Laufbahn 1995 bei der IHK zunächst als Sachgebietsleiterin „Betriebswirtschaftliche Weiterbildung“ begonnen. In der IHK-Akademie Ostwestfalen GmbH hat sie seit deren Gründung 1998 in verantwortlicher Position Aufbauarbeit geleistet. Seit 1999 ist sie als Geschäftsführerin für die Bildungseinrichtung verantwortlich, die jährlich rund 8.500 Teilnehmende verzeichnet.

Darüber hinaus vertritt Horstkötter-Starke im Bildungswerk der ostwestfälisch-lippischen Wirtschaft e.V. (BOW) seit 1997 die Interessen der IHK. Von 1999 bis 2010 war sie Vorsitzende des Arbeitsausschusses. Seither ist sie ehrenamtliche Geschäftsführerin des regionalen Bildungs-Netzwerkes.