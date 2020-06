IHK-Online-Veranstaltung zur aktuellen Umsatzsteuersenkung

Ostwestfalen-Lippe. Die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) bietet am Mittwoch, 24. Juni 2020, um 17 Uhr eine kostenlose Online-Veranstaltung zur Senkung der Umsatzsteuersätze ab Juli an. Umsatzsteuerexperten von HLB Stückmann und Partner informieren in 45 Minuten kompakt über die geplante Gesetzesänderung.

Thematisiert werden unter anderem die Abgrenzung von Entgeltzahlung, Rechnungsstellung und Leistungserbringung sowie die Auswirkung auf langfristige Leistungsverhältnisse (z.B. Miet- oder Leasingverträge). Weitere Themenschwerpunkte bilden darüber hinaus die Anwendung der Steuersatzminderung in der Gastronomie und die organisatorische Umsetzung (u.a. Rechnungsausgang, Rechnungseingang, Kassensysteme).

Interessierte Unternehmer können sich auf der Veranstaltungsseite der IHK Ostwestfalen (www.ostwestfalen.ihk.de/veranstaltungen/) bis Dienstag, 23.06.2020, zu der Online-Veranstaltung anmelden. Der Zugangslink zur Veranstaltung wird Mittwochvormittag übermittelt.

Für Nachfragen stehen Marco Rieso, Leiter des Referats Handel, Dienstleistung, ServiceCenter unter 0521 – 554 197 und Bernd Falge, Referent Steuern und öffentliche Finanzen, Sachverständigenwesen unter 0521 – 554 206 zur Verfügung.