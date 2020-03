IHK nimmt 117 Stipendiaten neu ins Weiterbildungsprogramm 2020 auf

Die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) hat 117 neue Stipendiaten in das Weiterbildungsprogramm des Bundes für besonders motivierte Berufseinsteiger aufgenommen.

Bielefeld. Seit 29 Jahren betreut die IHK als regionaler Ansprechpartner dieses Förderprogramm. Bisher haben damit gut 1.800 Stipendiatinnen und Stipendiaten mehr als vier Millionen Euro in die Gestaltung ihrer beruflichen Zukunft investiert. Das Programm habe sich als Erfolgsmodell und fester Bestandteil der Beruflichen Bildung etabliert. „Die jungen Menschen haben ihre Ausbildung mit Engagement und besonderen Leistungen abgeschlossen. Sie zu unterstützen ist uns ein besonders wichtiges Anliegen. Denn sie sind die Fach-und Führungskräfte, von denen unsere Unternehmen zukünftig immer mehr benötigen werden“, sagte IHK-Referent Dietmar Mann bei einer Infoveranstaltung für den neuen Stipendiatenjahrgang in der IHK in Bielefeld.

Die neuen Stipendiaten erhalten drei Jahre lang Gelegenheit, an Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Bis zu 8.100 Euro können sie insgesamt in Anspruch nehmen. Sowohl fachbezogene berufliche Weiterbildungen als auch übergreifende und persönlichkeitsbildende Seminare und Lehrgänge kommen in Betracht. Aufstiegsfortbildungen zu Fachwirten, Fachkaufleuten oder Meistern würden rege nachgefragt, ebenso berufsbegleitende Studiengänge. Starkes Interesse fänden zudem Sprachaufenthalte im Ausland. „Das Stipendium ist ein großer Gewinn für jeden Berufseinsteiger und wichtiger Baustein für die Attrativitätssteigerung der beruflichen Bildung“, betonte Mann. Das Förderprogramm stoße bei den Teilnehmern, die es bisher genutzt hätten, durchweg auf positive Resonanz. In Befragungen ehemaliger Stipendiatinnen und Stipendiaten würden die Vorteile stets bekräftigt.

Das bestätigte auch Marius Knurr, Industriemechaniker und ehemaliger Stipendiat, der sein Stipendium für verschiedene, insbesondere fachspezifische Seminare und Lehrgänge genutzt hat. „Mein Betrieb profitiert von meinen Fortbildungen beispielsweise zur Industrie-, Elektro- und Instandhaltungsfachkraft, indem ich das gelernte Wissen direkt einbringen und auch meinen Kollegen weiterhelfen kann.“

Die IHK betreut gegenwärtig 335 Stipendiatinnen und Stipendiaten. Weitere Informationen zum Weiterbildungsstipendium bei der IHK, Jennifer Maaß, Tel.:0521 554-242, E-Mail: j.maass@ostwestfalen.ihk.de, oder bei Dietmar Mann, Tel.: 0521 554-248, E-Maild.mann@ostwestafalen.ihk.de

Die neuen Stipendiaten der IHK – Jahrgang 2020 – im Weiterbildungsstipendium

BU: Werben für Weiterbildung: Dietmar Mann IHK, Jennifer Maaß, IHK, und Marius Knurr, Stipendiat von 2016 bis 2018 (von links).