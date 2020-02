IHK legt Mietpreisatlas 2020 auf und bittet Unternehmen um Mitwirkung

Bielefeld. Das Thema Mieten ist aktuell aufgrund steigender Preise in aller Munde. Auch deshalb aktualisiert die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) jetzt ihren Mietpreisatlas und ruft betroffene Unternehmen zur Teilnahme an einer Online -Umfrage auf. Im Sommer soll dann der IHK – Mietpreisatlas 2020 vorliegen, die Fortschreibung des Werkes von 2015. Als Produkt von der Wirtschaft für die Wirtschaft ist der Mietpreisatlas laut IHK eine wichtige Orientierungshilfe, unterstützt Mieter, Vermieter, Unter- nehmen, Investoren und Banken.Um aktuelle und aussagekräftige Zahlen zur Verfügung stellen zu können, wurden in einem ersten Schritt über 20.000 Industrie, Handels- und Dienstleistungsunternehmen sowie Handwerksbetriebe angeschrieben. Grundsätzlich sind alle Unternehmen in Ostwestfalen aufgerufen, sich an der Online -Umfrage unter www.ostwestfalen.ihk.de/mietpreisatlas zu beteiligen. Nur durch eine breite Teilnahme kann ein umfassender und objektiver Überblick über die gewerblichen Mieten gegeben werden, so die IHK.

Nähere Informationen zur Online -Umfrage und zum Mietreisatlas bei: IHK, Telefon 0521 554 236 (Dr. Gerald Staacke), E Mail:g.staacke@ostwestfalen.ihk.de