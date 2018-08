IHK-Hauptgeschäftsführer würdigt auf „Best-Practice-Tour“ Raynet GmbH und Wächter Packautomatik GmbH & Co. KG

Thomas Niehoff, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Ost-westfalen zu Bielefeld, besuchte heute (23. August 2018) im Rahmen der „Best-Practice-Tour“ zwei Unternehmen im Kreis Paderborn. Gemeinsam mit IHK-Geschäftsführer Swen Binner diskutierte Niehoff mit Verantwortlichen der Unternehmen Raynet GmbH in Paderborn sowie Wächter Packautomatik GmbH & Co. KG in Bad Wünnenberg über deren Leistungen und Erfahrungen als Ausbildungsbetriebe.

„Während dieser Tour möchten wir die Ausbildungsleistungen bedeutender ostwestfälischer Unternehmen hervorheben und auch über die Herausforderungen diskutieren, vor denen die Unternehmen im Bereich der beruflichen Bildung stehen“, betonte der IHK-Hauptgeschäftsführer. Dazu gehörten vor allem der stärker werdende Fachkräftemangel und rückläufige Bewerberzahlen für eine duale Ausbildung bei steigender Studierneigung.

Für die Raynet GmbH in Paderborn betonte deren Geschäftsführer Ragip Aydin, dass eine zukunftsweisende Ausbildung in seinem Unternehmen einen hohen Stellenwert einnimmt: „Wir freuen uns über wissbegierige und lernwillige Auszubildende und wollen mit individuellen Lernwegen ihr Potenzial entfalten. Dazu involvieren wir die Auszubildenden von Beginn an in die Geschäftsabläufe und ermutigen sie, mit frischen Ideen und Kreativität die Zukunft der Firma und ihrer Produkte aktiv mitzugestalten.“ Er hob auch die Bedeutung der Kooperation mit dem dualen Partner Berufskolleg hervor. „Beispielsweise bei den Fachinformatikern schätzen wir den projektbezogenen Unterricht mit modernem Equipment am Ausbildungszentrum für Technik im Bereich Informationsverarbeitung und Wirtschaft in Paderborn. Ziel unserer Ausbildung ist die anschließende Übernahme von sehr gut ausgebildeten Mitarbeitern, die vor allem unser Team mit ihrer Persönlichkeit bereichern“, unterstrich Aydin.

„Gut qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Voraussetzung für ein erfolgreiches Unternehmen“, erklärte Ferdinand Wächter, geschäftsführender Gesellschafter der Wächter Packautomatik GmbH & Co. KG in Bad Wünnenberg. „Wir freuen uns, den jungen Menschen mit einer hochwertigen Ausbildung gute Zukunftsperspektiven zu eröffnen und für unser Unternehmen qualifizierte Nachwuchskräfte zu gewinnen“, ergänzte Stefan Wächter, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens.

Besuchte Firmen und Gesprächspartner:

Raynet GmbH, Technologiepark 20, 33100 Paderborn

Ragip Aydin, Geschäftsführer

Isabella Borth, Marketingleiterin

Anja Wöstenkühler, Assistentin der Geschäftsführung & Ausbilderin

Die Raynet GmbH ist ein führender und innovativer Dienstleistungs- und Lösungsanbieter im Bereich der Informationstechnologie und spezialisiert auf die Architektur, Entwicklung, Implementierung und den Betrieb aller Aufgaben im Application Lifecycle Management.

Mit der Zentrale in Paderborn unterhält Raynet weitere Niederlassungen in Deutschland, USA, Polen und UK.

Seit fast 20 Jahren hat Raynet mit seinem Portfolio viele hundert Kunden und Partner weltweit in ihren Enterprise Application Management-Projekten unterstützt. Dies beinhaltet u.a. Lizenzmanagement, Softwarepaketierung, Softwareverteilung, Migrationen und Client Engineering. Darüber hinaus unterhält und kultiviert Raynet starke Partnerschaften mit den führenden Unternehmen im Application Lifecycle Management.

Anzahl der Beschäftigten:

75

Auszubildende mit Berufen:

21 insgesamt

davon:

4 Fachinformatiker Systemintegration

7 Fachinformatiker Anwendungsentwicklung

4 IT-Systemkaufleute

2 Kaufleute für Büromanagement

4 Kaufleute für Marketingkommunikation

Wächter Packautomatik GmbH & Co. KG, Adam-Opel-Str. 1-5,

33181 Bad Wünnenberg

Stefan Wächter, geschäftsführender Gesellschafter

Ferdinand Wächter, geschäftsführender Gesellschafter

Stefan Garfs, kaufmännischer Leiter

Weltweit agierender Spezialist für modernste Endverpackungstechnologie, 1975 von Ferdinand Wächter in einer kleinen Werkstatt gegründet.

Sondermaschinenbau für Verpackungslösungen

Anzahl der Beschäftigten:

179