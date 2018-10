IHK-Fachtagung: Schlummernde Potenziale bei Beschäftigten heben

Bielefeld. „Die Instrumente der Digitalisierung schaffen Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich als Personen und ihre Arbeitsprozesse neu zu organisieren – und das völlig unabhängig von Ort und Zeit“, postulierte Holger Piening in seiner Begrüßung als Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) zur diesjährigen Fachtagung für Personalmanagement der für Weiterbil- dung zuständigen IHK-Akademie Ostwestfalen. Rund 70 Personalmanager nahmen an der Veranstaltung in der IHK in Bielefeld teil.

Zum einen sollen die neuen Freiheiten Beschäftigten zu Gute kommen, zum anderen aber auch bisher schlummernde Potenziale bei den Mitarbeitenden gehoben werden, führte Piening aus, der auch Beirat der IHK-Akademie ist. Die Beschäftigten bekämen so die Chance zur aktiven Mitgestaltung an der unter- nehmerischen Zukunft. Dafür müssten alle – Beschäftigte und Führungskräfte – offen für neue Wege sein.

Das Spannungsfeld, indem sich Entscheider aktuell bewegten, beschrieb Pro- fessor Dr. Christina Hoon, Stiftungslehrstuhlinhaberin an der Universität Biele- feld, unter der Überschrift „Ab heute sind wir alle Hipster – über Traditionalis- ten, Start-Up-Kultur und Kulturwandel.“ Und Professor Dr. Sascha Armutat von der Fachhochschule Bielefeld hob in seinen Ausführungen die wichtige Rolle des Personalmanagements als Gestalter einer insbesondere agilen Unter- nehmenskultur hervor.

Anhand der Erfolgsfaktoren für das Miteinander in der Dr. Wolff Gruppe in Bielefeld legte ihr Geschäftsführer Dr. Christian Mestwerdt in seinem Bericht dar, wie sich sein Unternehmen trotz relativer Größe eine Wendigkeit erhalte, die es im globalen Wettbewerb mit den Konzerngiganten benötige und beson- ders stark mache.