IHK ehrt Weiterbildungsbeste: 58 Auszeichnungen verliehen

Bielefeld. „Heute wollen wir mit Ihnen gemeinsam die Erfolge Ihrer Weiterbildung feiern.“ So begrüßte Wolf D. Meier- Scheuven, Präsident der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK), die 58 Ausgezeichneten – 31 weibliche und 27 männliche Absolventen – bei der IHK – Weiterbildungsbestenehrung 2019. In einer Feierstunde in der Bielefelder Stadthalle zeichnete Meier – Scheuven die Weiterbildungsbesten jeweils mit einer Ehrenurkunde und einem Pokal aus.

Mit mindestens 81 von 100 Punkten im Gesamtergebnis gehörten sie zu den Besten ihrer Fachrichtung. Meier – Scheuven:

„Wer sich wie Sie berufsbegleitend, teil- weise über zwei oder drei Jahre, weitergebildet hat, zeigt ein hohes Maß an Engagement und Zielstrebigkeit – Eigenschaften, die in unseren Unternehmen gesucht und wertgeschätzt werden.“ Im Vorjahr haben die Prüfungsausschüsse der IHK insgesamt rund 900 Weiterbildungsprüfungen sowie über 1.100 Ausbilderprüfungen abgenommen. Meier- Scheuven hob in seiner Begrüßung die hohe Akzeptanz der IHK-Weiterbildung hervor. Diese sei durch die „Erfolgsstudie Weiterbildung 2018“ erneut bekräftig worden.

Nahezu zwei Drittel der befragten Absolventen hätten bestätigt, dass sie nach der Weiterbildung beruflich aufgestiegen sind, einen großen Verantwortungsbereich übernommen haben oder sich finanziell verbessern konnten. Meier- Scheuven; „Die Berufliche Bildung, und zwar Aus- und Weiterbildung, ist für die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit unserer Region von entscheidender Bedeutung.“Berufliche Fortbildung lohne sich insbesondere auch deshalb, weil das Leitbild der IHK -Weiterbildung praxisnahe und bedarfsorientierte Angebote vorsehe.

Durch die Erarbeitung neuer und eine fortlaufende Modernisierung bestehen der Angebote werde unterschied lichen betrieblichen und technischen Erfordernis-sen entsprochen. Die Zusatzqualifikation „Digitale Fertigungsprozesse“, die im vergangenen Jahr erstmals geprüft wurde, sei dafür ein gutes Beispiel. Damit würden sich junge Fachkräfte auf die zukünftigen Anforderungen von Industrie 4.0 – Anwendungen vorbereiten. Über Höchstleistungen und seine Erfahrungen, die er dabei als Astronaut gemacht hat, berichtete Dr. Ulf Merbold in seiner Festansprache.

Drei Raumflüge haben ihm einen besonderen Blick auf den Heimatplaneten Erde ermöglicht. Bei aller Schönheit werde jedem Astronauten sehr schnell bewusst, wie verletzlich dieser Planet vom All aus gesehen erscheint und dass mehr getan werde müsse,um die Natur nicht zu überfordern.„Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich den Horizont als eine gebogene Linie. Sie war durch eine dunkelblaue, dünne Naht gesäumt – unsere Atmosphäre. Ihre Zerbrechlichkeit versetzte mich in Schrecken.“ Die IHK- Weiterbildungsbestenehrung fand in diesem Jahr zum zwölften Mal statt. Über 330 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil, neben den Geehrten mit ihren Angehörigen auch zahlreiche Prüfungsausschussmitglieder, Dozenten,Vertreter von Unternehmen, Bildungsträgern, Schulen und Hochschulen.