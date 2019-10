IHK ehrt 171 Auszubildende mit Bestenpreis

OWL. Die besonders erfolgreichen Absolventen der Winterabschlussprüfung 2018/19 sowie der Sommerabschlussprüfung 2019 der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) sind am 08.10.2019 im Heinz Nixdorf MuseumsForum in Paderborn von IHK-Vizepräsidentin Gabriele Schäfers und IHK-Geschäftsführer Jürgen Behlke für ihre hervorragenden Leistungen mit dem Bestenpreis der IHK geehrt worden. Von den insgesamt 3.164 beziehungsweise 5.228 Auszubildenden der Winter- und Sommerprüfung, die von ehrenamtlich besetzten Prüfungsausschüssen der IHK geprüft wurden, erhielten die jeweils drei Besten ihres Ausbildungsberufes mit der Gesamtnote „sehr gut“ diese besondere Auszeichnung.

Nach Worten von IHK-Vizepräsidentin Schäfers können die Auszubildenden stolz darauf sein, dass sie zu den rund fünf Prozent eines Jahrgangs gehören, die es unter die Besten schaffen. „Sie haben gezeigt, dass Sie Dingen auf den Grund gehen wollen und exzellente Ergebnisse erzielen können“, lobte Schäfers die Geehrten in ihrer Ansprache. Sie dankte auch allen Ausbildern, Lehrern und Prüfern dafür, dass sie die Auszubildenden zu Höchstleistungen angespornt hätten. „Nehmen Sie ab jetzt die neuen Herausforderungen an. Seien Sie Vorbild in Ihrem Unternehmen und auch für die Gesellschaft und stehen Sie mit Ihrer Persönlichkeit hinter dem, was Sie tun. Mit diesen Voraussetzungen, können Sie aus Ihrem Leben etwas machen“, gab die Vizepräsidentin den Ausbildungsbesten mit auf den Weg.

Genau das hat Lorena Austermann vor, die ihre Ausbildung zur Bauzeichnerin bei der Ingenieurgemeinschaft Bröckling Vullhorst GmbH in Hövelhof absolviert hat. Sie hat die duale Ausbildung zunächst dem Ziel eines Studiums im Bauingenieurwesen vorgezogen, um die Chance zu nutzen, praxisorientiert lernen zu können. Sie bedankte sich zum Abschluss der Feierstunde stellvertretend für die ehemaligen Auszubildenden ebenfalls bei allen Ausbildern, Berufsschullehrern und der IHK für deren Engagement und Unterstützung. Ihr sei nun im Laufe der Ausbildung klargeworden, dass sie Ihr erworbenes Wissen vertiefen und das Studium nach dem sich jetzt anschließenden Fachabitur anschließen möchte. Ihre Fachkenntnisse sowie die Erfahrungen im Teamwork gäben ihr das notwendige Selbstbewusstsein dazu mit.

Die Saxaholics, ein Ensemble der Städtischen Musikschule Paderborn unter der Leitung von Ivan Jones, begleitete die Bestenehrung der IHK Ostwestfalen musikalisch.

Stadt Bielefeld:

Biologielaborantin Susanne Annika Hoibian, Lage, Universität Bielefeld, Bielefeld

Bühnenmalerin und -plastikerin Marie-Lisann Arndt, Bielefeld

Chemielaborantin Simone Drossner, Verl, Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, Bielefeld

Chemielaborantin Nele Konrad, Bielefeld, Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG, Bielefeld

Elektroniker für Betriebstechnik Sven Petersen, Bielefeld, Stadtwerke Bielefeld GmbH, Bielefeld

Fachinformatiker Felix Vogt, Herford, Böllhoff Gesellschaft für Ausbildung und Perspektive mbH, Bielefeld

Fachkraft für Lebensmitteltechnik Marius Klasfauseweh, Schloß Holte-Stukenbrock

Fachkraft im Fahrbetrieb Alexander Heineberg, Bielefeld, Stadtwerke Bielefeld GmbH, Bielefeld

Fachlagerist Khaled Alhatab, Bielefeld, DELIUS GmbH & Co. KG, Bielefeld

Immobilienkauffrau Belinda Koch, Bad Driburg, Straßberger Immobilien GmbH, Bielefeld

Immobilienkaufmann Dennis Leffers, Bielefeld, Am Buschkamp Immobilien GmbH & Co. KG, Bielefeld

Kauffrau für Versicherungen und Finanzen Anna Sofie Koors, Verl, Rosenthal Assekuranz- Versicherungsmakler GmbH, Bielefeld

Kauffrau für Versicherungen und Finanzen Lena Schumacher, Bielefeld, HDI Vertriebs AG, Bielefeld

Kauffrau im Einzelhandel Maria Friesen, Bielefeld, IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, Bielefeld

Kauffrau im Gesundheitswesen Patricia Essmann, Bielefeld

Kauffrau im Gesundheitswesen Lena Marie Krahn, Herford, KKH Kaufmännische Krankenkasse, Bielefeld

Kauffrau im Groß- und Außenhandel Victoria Madeleine Reiling, Bielefeld, Böllhoff Gesellschaft für Ausbildung und Perspektive mbH, Bielefeld

Kauffrau im Groß- und Außenhandel Louisa Wall, Bielefeld, SK Pharma Logistics GmbH, Bielefeld

Polster- und Dekorationsnäher Matthias Schütze, Bielefeld, Berufsbildungswerk Bethel, Bielefeld

Technische Konfektionärin Katrin Nötzel, Bielefeld

Technische Produktdesignerin Anna Kalefeld, Rietberg, Miele & Cie. KG, Bielefeld

Tourismuskauffrau Carolin Hens, Bielefeld, ruf Reisen GmbH, Bielefeld

Werkzeugmechanikerin Ana Martha Brickenkamp, Bielefeld, Euscher GmbH & Co. KG, Bielefeld

Kreis Gütersloh:

Bankkauffrau Elin Mihaylova, Gütersloh, Sparkasse Gütersloh Zweckverbandssparkasse der Stadt und des Kreises Gütersloh, Gütersloh

Bauzeichnerin Aurelia Tondera, Borgholzhausen

Biologielaborant Yannick Herzog, Harsewinkel, Evonik Nutrition & Care GmbH, Halle (Westf.)

Biologielaborantin Johanna Ewers, Schloß Holte-Stukenbrock, Evonik Nutrition & Care GmbH, Halle (Westf.)

Chemielaborant Felix Niemeier, Steinhagen, Baxter Oncology GmbH, Halle (Westf.)

Chemielaborantin Alissa Gundlach, Bielefeld, Baxter Oncology GmbH, Halle (Westf.)

Chemielaborantin Johanna Mailand, Gütersloh, Baxter Oncology GmbH, Halle (Westf.)

Eisenbahner im Betriebsdienst Matthias Müller, Rheinbach, Captrain Deutschland CargoWest GmbH, Gütersloh

Elektroanlagenmonteur Marvin Bongenberg, Rietberg, Miele & Cie. KG, Gütersloh

Elektroniker für Automatisierungstechnik Noel Sunderkötter, Gütersloh, Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Verl

Fachinformatiker Jonas Terpoorten, Verl, Miele & Cie. KG, Gütersloh

Fachkraft für Lagerlogistik Steffen Bentrup, Gütersloh, MRUK IMPORT – EXPORT GMBH, Rheda-Wiedenbrück

Fachkraft für Lagerlogistik Max Schimpf, Rheda-Wiedenbrück, Westag & Getalit AG, Rheda-Wiedenbrück

Fachkraft für Lebensmitteltechnik Jessica Mohr, Rheda-Wiedenbrück, Tönnies Lebensmittel GmbH & Co. KG, Rheda-Wiedenbrück

Fachkraft für Lebensmitteltechnik Anna-Lena Vorderwülbecke, Versmold, Franz Wiltmann GmbH & Co. KG, Versmold

Fachkraft für Metalltechnik Krystian Nalikowski, Beckum, Wintec-Tor-Systeme“ e.K.“, Rheda-Wiedenbrück

Fachkraft für Metalltechnik Sergey Repinko, Verl, gpdm ProTec FONDS II GmbH & Co. KG, Verl

Fachkraft für Veranstaltungstechnik Martin Ottens, Gütersloh, Udo Jürgen Dommermuth, Gütersloh

Gießereimechaniker Lasse Schmiedel, Schloß Holte-Stukenbrock, BRECHMANN-GUSS Josef Brechmann GmbH & Co. KG, Schloß Holte-Stukenbrock

Holzmechaniker Til Herbst, Wadersloh, Westag & Getalit AG, Rheda-Wiedenbrück

Industriekauffrau Nele Grochtdreis, Rheda-Wiedenbrück, Miele & Cie. KG, Gütersloh

Industriekauffrau Chiara Itzek, Beelen, Claas Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH, Harsewinkel

Industriekauffrau Isabelle Chiara Weyland, Gütersloh, nobilia-Werke J. Stickling GmbH & Co. KG, Verl

Industriekaufmann Henry Wagenführer, Halle (Westf.), Miele & Cie. KG, Gütersloh

Industriemechaniker Maximilian Kellner, Verl, Miele & Cie. KG, Gütersloh

Industriemechaniker Johannes Stegmann, Hermannsburg, Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Steinhagen

Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann Johannes Kannengießer, Gütersloh, aov IT.Services GmbH, Gütersloh

Kauffrau für Büromanagement Sabrina Leinkenjost, Gütersloh

Kauffrau für Marketingkommunikation Luisa Tarner, Sassenberg, Media!House direct GmbH, Herzebrock-Clarholz

Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung Lisa Ens, Harsewinkel, Kraftverkehr Nagel SE & Co. KG, Versmold

Kauffrau für Versicherungen und Finanzen Sandrina Blum, Rietberg, Markus Wiemann u. Gerhard Heukamp GbR, Rheda-Wiedenbrück

Kauffrau für Versicherungen und Finanzen Nadine Obermeyer, Harsewinkel

Kauffrau im Gesundheitswesen Nicole Bergmeier, Rietberg

Kauffrau im Gesundheitswesen Vivien Seibel, Gütersloh

Kaufmann im Groß- und Außenhandel Pascal Tielking, Gütersloh, Karl Brand KG Fachgroßhandel für Gebäudetechnik, Gütersloh

Medientechnologe Druck Alper Cenk Erdem, Halle (Westf.), Mohn Media Mohndruck GmbH, Gütersloh

Medientechnologin Druck Nele Janski, Bielefeld, Mohn Media Mohndruck GmbH, Gütersloh

Personaldienstleistungskaufmann Patrick Kosel, Rheda-Wiedenbrück

Pharmakantin Eileen Klassen, Leopoldshöhe, Baxter Oncology GmbH, Halle (Westf.)

Pharmakantin Joana Lüdeking, Gütersloh, Baxter Oncology GmbH, Halle (Westf.)

Polster- und Dekorationsnäherin Pauline Gerber, Verl

Polster- und Dekorationsnäherin Cindy Löwen, Harsewinkel, COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co.KG, Rheda-Wiedenbrück

Polsterer Edgar Koller, Rheda-Wiedenbrück, COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co.KG, Rheda-Wiedenbrück

Polsterin Margarita Jekimova, Gütersloh, COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co.KG, Rheda-Wiedenbrück

Polsterin Kelly Leighton, Gütersloh, COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co.KG, Rheda-Wiedenbrück

Süßwarentechnologin Anna Schumacher, Lage, August Storck KG, Halle (Westf.)

Technischer Produktdesigner Phillip Johann Lütkebohle, Verl, Miele & Cie. KG, Gütersloh

Textil- und Modeschneiderin Joalina Fenske, Bad Rothenfelde, Gerry Weber International AG, Halle (Westf.)

Textil- und Modeschneiderin Paula Schmalhorst, Rheda-Wiedenbrück, Görtz-Welsch Modedesign GmbH, Gütersloh

Zerspanungsmechaniker Marcel Kuhre, Herzebrock-Clarholz, Hermesmeyer und Greweling GmbH & Co. KG, Marienfeld

Zerspanungsmechaniker Lukas Meierzuherde, Herzebrock-Clarholz, Hermesmeyer und Greweling GmbH & Co. KG, Marienfeld

Kreis Herford:

Automobilkauffrau Stella Schröder, Herford, B&K GmbH & Co. KG, Herford

Brauer und Mälzer Kai Henning Vormbrock, Bielefeld, Herforder Brauerei GmbH & Co. KG, Herford

Chemikant Reinhold Stefan Schmidt, Bünde, Buck Powder GmbH, Vlotho

Elektronikerin für Betriebstechnik Lea Aline Hellmich, Kirchlengern, Westfalen Weser Netz GmbH, Herford

Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen Sarina Beste, Porta Westfalica, Deutsche Post AG Niederlassung BRIEF, Herford

Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen Kim Tran, Löhne, Deutsche Post AG Niederlassung BRIEF, Herford

Fachlagerist Yusef Galal, Bielefeld, DEKRA Akademie GmbH, Herford

Kauffrau im Gesundheitswesen Bettina Jain, Gütersloh, Deutsche Angestellten- Akademie GmbH (DAA), Herford

Kaufmann im Groß- und Außenhandel Sejdi Cakaj, Verl, Fretthold GmbH & Co. KG, Bünde

Mediengestalter Digital und Print Andre Vogt, Rödinghausen, SULO Deutschland GmbH, Herford

Produktionsfachkraft Chemie Dennis Brechmann, Bielefeld, DAW SE, Enger

Textil- und Modenäherin Julie-Celine Josupeit, Herford, Leineweber GmbH & Co. KG, Herford

Textil- und Modenäherin Imke Zurheide, Bad Salzuflen, Leineweber GmbH & Co. KG, Herford

Veranstaltungskauffrau Jana Reimann, Hiddenhausen

Verkäuferin Melanie Rieger-Thau, Melle, EDEKA Adam, Rödinghausen

Kreis Höxter:

Brauer und Mälzer Alexander Maximilian Wendt, Bonn, Warburger Brauerei GmbH, Warburg

Elektroniker für Betriebstechnik Finn Lakiszus, Borgentreich

Fachkraft für Wasserwirtschaft Christin Schwentikowski, Bevern, D & T Ingenieure-Ingenieurgesellschaft für Wasserwirtschaft Umwelt und Software mbH, Höxter

Industriekaufmann Pascal Kriwet, Warburg, Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG, Brakel

Kauffrau im Gesundheitswesen Nicole Schoch, Bad Driburg

Werkzeugmechaniker Martin Höflacher, Brakel, Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG, Brakel

Kreis Minden-Lübbecke:

Bankkauffrau Luca Christin Allgaier, Lübbecke, Volksbank Lübbecker Land eG, Lübbecke

Berufskraftfahrer Adrian Schyra, Minden, Schröder + Schierenberg Spedition GmbH, Porta Westfalica

Elektroniker für Betriebstechnik Raphael Wache, Bad Oeynhausen

Elektroniker für Geräte und Systeme Alexander Chomenko, Espelkamp, Lemförder Electronic GmbH, Espelkamp

Elektronikerin für Geräte und Systeme Mariesa Tielkemeier, Porta Westfalica, ABB Automation Products GmbH, Minden

Fachinformatiker Oliver Braun, Espelkamp, Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Espelkamp

Fachinformatiker Ede Goldstein, Minden, ABB Automation GmbH, Minden

Fachkraft für Lagerlogistik Leonie Kropp, Rahden

Fachkraft für Lagerlogistik Anne Meyer-Schmidt, Vlotho, ABB Automation Products GmbH, Minden

Fachkraft für Metalltechnik Patrick Denninghaus, Minden, Fr. Jacob Söhne GmbH & Co. KG, Porta Westfalica

Fachlagerist Tim Schreiber, Aerzen, Hölkemeier Spedition GmbH, Minden

Industriekauffrau Fabiana Kresse, Minden, Gauselmann AG, Espelkamp

Industriemechaniker Nils Oudshoorn, Stolzenau, Uniper Kraftwerke GmbH, Petershagen

Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker Raoul Schlaht, Espelkamp, Wortmann AG, Hüllhorst

Kauffrau für Büromanagement Anna Alina Seele, Bückeburg, Porta Service & Beratungs GmbH & Co. KG, Porta Westfalica

Kauffrau für Büromanagement Vanessa Volk, Lübbecke, MAGIX Software GmbH, Lübbecke

Kauffrau im Einzelhandel Jacqueline Böschemeyer, Hille, Hermann Hagemeyer GmbH & Co. KG, Minden

Kauffrau im Einzelhandel Merle Mauritz, Bad Oeynhausen, Karl Preuß GmbH & Co., Minden

Kauffrau im Groß- und Außenhandel Stefanie Hvosc, Löhne, Brüder Schlau GmbH & Co. KG, Porta Westfalica

Kaufmann für Büromanagement André Ziegler, Minden, Rodenberg Türsysteme AG, Porta Westfalica

Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung Jan-Hendrik Sellmann, Vlotho, Schröder + Schierenberg Spedition GmbH, Porta Westfalica

Kaufmann für Versicherungen und Finanzen Tim Kekeritz, Hambühren, Zentralverwaltungsgesellschaft mbH, Minden

Köchin Tineke Tebbe, Hille, Lindgart Hotel GmbH, Minden

Mechatroniker Daniel Tacke, Rahden, WAGO Kontakttechnik GmbH (nach Schweizer Recht) & Co. KG, Minden

Mediengestalterin Digital und Print Helene Petker, Kirchlengern

Polster- und Dekorationsnäherin Malin Niemann, Minden, SINN POLSTERMÖBEL GMBH, Stemwede

Rohrleitungsbauer René Gabriel Poganiatz, Bünde, Kögel Bau GmbH & Co KG, Bad Oeynhausen

Technischer Produktdesigner Christian Sprado, Rahden, HARTING Electronics GmbH, Espelkamp

Veranstaltungskauffrau Johanna Becker, Salzkotten, GOP Kaiserpalais Bad Oeynhausen GmbH & Co. KG, Bad Oeynhausen

Verkäufer Alex Gies, Petershagen, Deichmann SE, Minden

Werkstoffprüferin Anna-Sophie Zimmer, Pollhagen, HARTING Stiftung & Co. KG, Espelkamp

Werkzeugmechaniker Jörn Begemann, Porta Westfalica, Fr. Jacob Söhne GmbH & Co. KG, Porta Westfalica

Werkzeugmechaniker Alexander Kersebaum, Raddestorf, Erwin Quarder Systemtechnik GmbH, Espelkamp

Zerspanungsmechaniker David Kirsch, Rahden

Kreis Paderborn:

Bankkaufmann Thomas Adrian, Salzkotten, Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG, Salzkotten

Bauzeichnerin Lorena Austermann, Hövelhof, Ingenieurgemeinschaft Bröckling Vullhorst GmbH, Hövelhof

Chemikant Anton Wirz, Paderborn, CALSITHERM Verwaltungs GmbH, Bad Lippspringe

Elektroniker für Betriebstechnik Oliver Grundke, Delbrück, GHD Georg Hartmann Maschinenbaugesellschaft mbH, Delbrück

Elektroniker für Betriebstechnik Paul Probst, Altenbeken, Lightpower GmbH, Paderborn

Fachinformatiker Felix Borgelt, Salzkotten

Hotelkauffrau Leonie Fischer, Warburg, Welcome Hotel Paderborn Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Paderborn

Industriekauffrau Verena Jostmeier, Delbrück, Gilbarco GmbH, Salzkotten

Industriemechaniker Louis Hansjürgens, Paderborn

Industriemechaniker Sebastian Schröder, Warburg, Benteler Automobiltechnik GmbH Werk Kleinenberg, Lichtenau

Industriemechaniker Tobias Stute, Salzkotten, Claas Industrietechnik GmbH, Paderborn

Informations- und Telekommunikationssystem-Kauffrau Insa Schaper, Bad Münder am Deister, Fujitsu Technology Solutions GmbH, Paderborn

Informations- und Telekommunikationssystem-Kaufmann Valentin Hildebrand, Nackenheim, Fujitsu Technology Solutions GmbH, Paderborn

Kauffrau für Büromanagement Simone Büker, Paderborn, die Sprachwerkstatt, privates Institut für Kommunikation, Wirtschaft und Sprache GmbH, Paderborn

Kauffrau für Büromanagement Janine Presser, Paderborn, Mettenmeier GmbH, Paderborn

Kauffrau für Marketingkommunikation Tamara Lifke, Paderborn, TMC GmbH, Paderborn

Kauffrau für Tourismus und Freizeit Lisa Marie Weinrich, Hövelhof, Verkehrsverein Paderborn e. V., Paderborn

Kauffrau im Einzelhandel Inga Abraham, Paderborn

Kauffrau im Einzelhandel Marcelina Merkel, Rehburg-Loccum

Koch Marius Honvehlmann, Paderborn

Maschinen- und Anlagenführer Nils Hoffmann, Bad Lippspringe, Benteler Steel/Tube GmbH, Paderborn

Produktionstechnologe Tim Aliotta, Lichtenau, Benteler Steel/Tube GmbH, Paderborn

Produktionstechnologe Kai Leon Becker, Borchen, Benteler Steel/Tube GmbH, Paderborn

Technische Produktdesignerin Jana Deutschen, Bad Lippspringe, Gebrüder Lödige Maschinenbau-Gesellschaft mbH, Paderborn

Technische Produktdesignerin Marie Pöhler, Delbrück, HEGGEMANN AG, Büren

Technischer Produktdesigner Nikolaj Buling, Blomberg, Mettenmeier GmbH, Paderborn

Verfahrensmechaniker in der Hütten-und Halbzeugindustrie Hauke Becker, Boffzen, Benteler Steel/Tube GmbH, Paderborn

Verfahrensmechaniker in der Hütten-und Halbzeugindustrie Dennis Razlaw, Lichtenau, Benteler Steel/Tube GmbH, Paderborn

Verkäuferin Servet Elmas, Paderborn, Lidl Vertriebs-GmbH & Co. KG, Paderborn

Werkzeugmechaniker Robin Rohling, Delbrück, Benteler Steel/Tube GmbH, Paderborn

Werkzeugmechaniker David Sawazki, Brakel, Benteler Steel/Tube GmbH, Paderborn

Zerspanungsmechaniker Jan Pahlsmeyer, Delbrück, Claas Industrietechnik GmbH, Paderborn

Zerspanungsmechaniker Abdulsamed Taskin, Detmold, Benteler Steel/Tube GmbH, Paderborn

Zerspanungsmechanikerin Nicole Schlütz, Nieheim, Benteler Steel/Tube GmbH, Paderborn