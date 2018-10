IHK ehrt 100 beste Auszubildende

Bielefeld. Die erfolgreichen Absolventen der Sommerabschlussprüfung der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) sind heute von IHK-Präsident Wolf D. Meier-Scheuven und IHK-Geschäftsführer Swen Binner für ihre hervorragenden Leistungen mit dem Bestenpreis der IHK geehrt worden. Von den insgesamt 5.679 Auszubildenden, die von ehrenamtlich besetzten Prüfungsausschüssen der IHK geprüft wurden, gehörten genau 100 zu den jeweils drei Besten pro Beruf mit einem sehr guten Prüfungsergebnis.

Nach Worten Meier-Scheuvens können die Besten mit Recht stolz auf ihren Erfolg sein. „Sie haben bewiesen, dass Sie sich den Anforderungen einer Berufsausbildung stellen und diese sehr erfolgreich durchlaufen können. Ihre erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung bildet den optimalen Ausgangspunkt für alle zukünftigen Laufbahnen. Auch die Rahmenbedingungen sind sehr positiv, denn der wachsende Fachkräftebedarf bietet aktuell beste Startbedingungen für den Schritt von der Ausbildung in das Berufsleben“, betonte der IHK-Präsident in seiner Festrede. Er dankte ausdrücklich allen Ausbildern, Lehrern und Prüfern für ihren Einsatz.

Gleichzeitig sprach der IHK-Präsident auch die digitale Transformation mit den damit verbundenen Veränderungen und Herausforderungen an. „Die Digitalisierung wird uns in einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit dazu zwingen, uns ständig weiterzuentwickeln und dazuzulernen. Allerdings haben unsere heutigen Absolventinnen und Absolventen auch als sogenannte ‚Digital Natives‘ den kleinen Vorteil, dass der Umgang mit jeglicher Technik für sie selbstverständlich ist.“

Zum Abschluss der Ehrung bedankte sich der Prüfling Kai Peter Börnemeier von der HJS Medizintechnik GmbH & Co. KG aus Salzkotten: „Ein besonderer Dank gilt den Ausbildungsbetrieben und Ausbildern, die uns Auszubildende auf dem Weg ins Berufsleben begleitet und unsere Stärken gefördert haben. Denn nur durch eine gute, strukturierte Ausbildung konnten wir unsere Abschlussprüfungen mit Bestnoten bestehen.“

Die Bestenehrung der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld wurde musikalisch von der Band „Fusion“ der Martin-Niemöller-Gesamtschule aus Bielefeld-Schildesche begleitet.

Die erfolgreichen Absolventen im Überblick (Beruf, Name, Wohnort Azubi, Ausbildungsbetrieb, Ort):

Stadt Bielefeld:

Fachkraft für Lagerlogistik, Manuel Norbert Ruschmaritsch, Bielefeld, DEKRA Akademie GmbH, Bielefeld

Fachkraft für Lebensmitteltechnik, Mohammed Bouaid, Bielefeld, Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld

Fachkraft für Lebensmitteltechnik, Lisa Krause, Detmold, Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Bielefeld

Fachlagerist, Grahame Henry, Paderborn, DEKRA Akademie GmbH, Bielefeld

Fachlagerist, Thomas Lotz, Büren, DEKRA Akademie GmbH, Bielefeld

Gießereimechaniker, Markus Haupt, Bielefeld, Reinhard Tweer GmbH, Bielefeld

Immobilienkauffrau, Lea Knölker, Steinhagen, Evangelischer Kirchenkreis Bielefeld, Bielefeld

Informatikmann, Yannik Noa Haase, Oerlinghausen, Dr. August Oetker Nah-rungsmittel KG, Bielefeld

Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung, Frank Ritschel, Bad Salz-uflen, DEKRA Akademie GmbH, Bielefeld

Kaufmann im Einzelhandel, Christoph Schumann, Bielefeld, Combi-Verbrauchermarkt Einkaufsstätte GmbH & Co. KG, Bielefeld

Kauffrau im Gesundheitswesen, Michelle Niemeyer, Vlotho, v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel, Stiftung Bethel, Bielefeld

Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Marco Eweler, Bielefeld, Brechmann Handels GmbH & Co. KG, Bielefeld

Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Niklas Leon Kikenberg, Enger, Katag Aktiengesellschaft, Bielefeld

Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Niklas Schumacher Bielefeld, SCHÜCO International KG, Bielefeld

Maschinen- und Anlagenführer, Manuel Meyer, Schloß Holte-Stukenbrock, ZF Friedrichshafen AG, Bielefeld

Mediengestalter Bild und Ton, Mathis Giebeler, Gütersloh, AUDIO MEDIA SERVICE Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG, Bielefeld

Medienkauffrau Digital und Print, Lisa-Marie Humpe, Rheda-Wiedenbrück, Delius Klasing Verlag GmbH, Bielefeld

Medienkauffrau Digital und Print, Lisa-Sophie Korf, Bad Salzuflen, wbv Media GmbH & Co. KG, Bielefeld

Personaldienstleistungskauffra u, Saskia Claußnitzer, Bielefeld, Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, Bielefeld

Tourismuskauffrau, Laura Heitmann, Bünde, TUI Deutschland GmbH, Bielefeld

Verkäuferin, Eileen Heistermann, Bielefeld, Aldi GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Bielefeld

Kreis Gütersloh:

Bauzeichnerin, Anna Reckmeyer, Herzebrock-Clarholz, GJL Freie Architekten BDA, Gütersloh

Destillateur, Markus Sebastian Badtke, Bielefeld, Wilhelm Kisker GmbH, Halle (Westf.)

Fachinformatiker, Philipp Menke, Verl, Bertelsmann SE & Co. KGaA, Gütersloh

Fachkraft für Lebensmitteltechnik, Hannah Schermutzki, Rietberg, Großekathöfer Convenience Food GmbH, Gütersloh

Fleischer, Christoph Bewekenhorn, Versmold, Franz Wiltmann GmbH & Co. KG, Versmold

Holzmechaniker, Henry Hölscher, Rheda-Wiedenbrück, Westag & Getalit Aktiengesellschaft, Rheda-Wiedenbrück

Industriekaufmann, Daniel Brummel, Verl, Miele & Cie. KG, Gütersloh

Industriekauffrau, Ulyana Ryzhenko, Rheda-Wiedenbrück, Bertelsmann SE & Co. KGaA, Gütersloh

Informatikkaufmann, Jakub Kopecky, Bielefeld, Mestemacher GmbH, Gütersloh

Mechatroniker, Joost Cramer, Paderborn, Berufsbildungswerk Gemeinnützige Bildungseinrichtung des DGB GmbH (bfw), Gütersloh

Polsterin, Esther Süß, Bielefeld, COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co.KG, Rheda-Wiedenbrück

Produktionsmechaniker – Textil, Luca Felix Wenzky, Rheda-Wiedenbrück, Güth & Wolf GmbH, Gütersloh

Süßwarentechnologin, Franziska Nolte, Lübbecke, August Storck KG, Halle (Westf.)

Technischer Produktdesigner, Nicolas Großmann, Rheda-Wiedenbrück, Holter Regelarmaturen GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Schloß Holte-Stukenbrock

Textil- und Modeschneiderin Isabel Busch, Bünde, Gerry Weber International Aktiengesellschaft, Halle (Westf.)

Textil- und Modeschneiderin, Marisa Grillemeier, Hille, Gerry Weber International Aktiengesellschaft, Halle (Westf.)

Tourismuskauffrau, Karolin Marowsky, Versmold, Omnibusverkehr Fritz Sieckendiek GmbH & Co. KG, Versmold

Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik, Darius Riedel, Salzkotten, heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG, Verl

Kreis Herford:

Kaufmann im Gesundheitswesen, Adam Martin Hanke, Herford, Caritasverband für Stadt u. Kreis Herford e.V., Herford

Konstruktionsmechaniker Henning Lukat, Hille, Herbert Kannegiesser GmbH, Vlotho

Polster- und Dekorationsnäherin, Valentina Giesbrecht, Herford, Wemafa Polstermöbel GmbH & Co. KG, Kirchlengern

Polster- und Dekorationsnäherin, Lara-Alena Tondera, Bad Salzuflen, Wemafa Polstermöbel GmbH & Co. KG, Kirchlengern

Textil- und Modeschneiderin, Sophia Feldmann, Vlotho, bugatti GmbH, Herford

Kreis Höxter:

Berufskraftfahrer, Kim Dominik Piechowiak, Bad Karlshafen, Jos. Rux GmbH, Höxter

Industriemechaniker, Maurits Schnückel, Warburg, Benteler Automobiltechnik GmbH Werk Warburg, Warburg

Kauffrau für Versicherungen und Finanzen, Julia Ewald, Höxter, Bianca Weiße, Höxter

Polster- und Dekorationsnäherin, Natalia Wilhelm, Marienmünster, FINKELDEI Polstermöbel GmbH, Nieheim

Kreis Minden-Lübbecke:

Chemielaborantin, Michelle Franklin, Minden, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen, Minden

Chemielaborantin, Sonja Krüger, Bad Essen, Follmann Chemie GmbH, Minden

Elektroniker für Betriebstechnik, Eike Albers, Minden, Uniper Kraftwerke GmbH, Petershagen

Elektroniker für Betriebstechnik, Nico Alexander Willer, Minden, Wasser- und Schifffahrtsamt Minden, Minden

Fachkraft für Lagerlogistik, Marco Beißner, Buchholz, RK Rose + Krieger GmbH Verbindungs- und Positioniersysteme, Minden

Fachkraft für Lagerlogistik, Markus Enns, Espelkamp, Lemförder Logistik GmbH, Espelkamp

Fachkraft für Metalltechnik, Jan Rogalski, Hüllhorst, ZAM e.V., Minden

Fachkraft für Metalltechnik, Alex-Uwe Rösener Lübbecke, JET Tageslicht & RWA GmbH, Hüllhorst

Industriekauffrau, Annalena Viole, Kalletal, WAGO Kontakttechnik GmbH (nach Schweizer Recht) & Co. KG, Minden

Informatikkaufmann, Sebastian Rennhack, Leese, EDEKA Minden-Hannover Zentralverwaltungsgesellschaft mbH, Minden

Informations- und Telekommunikationssystem-Elekt roniker, Malte Kullick, Bad Oeynhausen, Computerstudio Unger GmbH, Lübbecke

Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung, Manuel Wallmann, Bad Oeynhausen, Kerkhoff International Transport & Logistik GmbH, Bad Oeynhausen

Kauffrau für Tourismus und Freizeit, Annina Weier, Minden, ZAM e.V., Minden

Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Clemens Krauße, Minden, Debeka Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit Sitz Koblenz am Rhein, Minden

Kauffrau für Versicherungen und Finanzen, Michaela Rabe, Stemwede, Ulrich Rust, Stemwede

Kaufmann im Einzelhandel, Adrian Skotarczak, Espelkamp, hagebaumarkt Espelkamp GmbH & Co. KG, Espelkamp

Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Lukas Krusberski, Hüllhorst, Wortmann AG, Hüllhorst

Lagerfachhelfer, Robin Berheide, Bielefeld, Diakonische Stifung Wittekindshof, Bad Oeynhausen

Maschinen- und Anlagenführer, Ibrahim Bushati, Porta Westfalica, Fr. Jacob Söhne GmbH & Co. KG, Porta Westfalica

Maschinen- und Anlagenführer, Anes Zoghlami, Minden, WAGO Kontakttechnik GmbH (nach Schweizer Recht) & Co. KG, Minden

Tourismuskauffrau, Madlen Loisa Henning, Porta Westfalica, DER Deutsches Reisebüro GmbH & Co. OHG, Bad Oeynhausen

Verkäuferin, Madita Burmann, Hüllhorst, Deichmann SE, Espelkamp

Werkzeugmechaniker, Simon Penner, Espelkamp, HARTING Electronics GmbH, Espelkamp

Werkzeugmechaniker, Robin Upmann, Minden, WAGO Kontakttechnik GmbH (nach Schweizer Recht) & Co. KG, Minden

Zerspanungsmechaniker, Marek Bredebusch, Rahden, PLÜMAT Plate & Lübeck GmbH & Co., Espelkamp