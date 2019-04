IHK – Dienstleisterausschuss neu konstituiert

Holger Piening als Vorsitzender bestätigt

Bielefeld. Der Dienstleisterausschuss der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) hat sich neu konstituiert. Ihm gehören 53 Unternehmensvertreter aus den unterschiedlichen Bereichen der Dienstleistungswirtschaft an. 17 Mitglieder wurden neu in den Ausschuss gewählt. Die Wahlperiode dauert bis 2022. Holger Piening, geschäftsführender Gesellschafter der Piening GmbH in Bielefeld und IHK- Vizepräsident, wurde als Vorsitzender des Dienstleisterausschusses von den Mitgliedern bestätigt.

Er ist seit 2011 Vorsitzender dieses Ausschusses, der die IHK Vollversammlung in Fragen zu den Dienstleistungsbranchen berät. Weitere Schwerpunkte der Ausschuss-Arbeit sind die Auswirkung der Digitali-sierung auf die Geschäftsmodelle der Dienstleister, neue EU-Gesetzgebungsverfahren wie die e-privacy-Verordnung und der zunehmende Fachkräftemangel. Als stellvertretende Ausschussvorsitzende wurden Tanja Krüger, Resolto Informatik GmbH, Herford, Oliver Flaskämper, Priority AG, Herford, Andrè Mielitz, Artgerecht Werbeagentur GmbH, Bielefeld, Frank Roebers, Synaxon AG, SchloßHolte-Stukenbrock, und Klaus Schrotthofer, Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG, Bielefeld, gewählt. Dem Gremium gehören Inhaber und Geschäftsführer aus den verschiedenen Dienstleisterbranchen und Regionen Ostwestfalens an.