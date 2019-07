IHK-Beratungsnachmittag für Lehrgang Technischer Betriebswirt 

Bielefeld. Einen Beratungsnachmittag für den Lehrgang zum geprüften Technischen Betriebswirt bietet die Akademie der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) am Freitag, 19. Juli 2019, an. Interessenten können sich ab 13 Uhr über Details und Fördermöglichkeiten der Fortbildung informieren, die im November in Bielefeld startet. Die Beratungstermine müssen im Vorfeld bei Heike Sieckmann, IHK-Akademie, Tel.: 0521 554-105, E-Mail: heike.sieckmann@ihk-akademie.de , vereinbart werden. „Die kostenpflichtige Weiterbildung ermöglicht Meistern, Technischen Fachwirten, Technikern und Ingenieuren aus unterschiedlichen technischen Fachrichtungen und mit einschlägiger Berufserfahrung ihr technisches Profil um kaufmännische Kenntnisse zu ergänzen, die für eine Führungsposition erforderlich sind“, erläutert Annette Pieper, Teamleiterin Bildungsmanagement der IHK-Akademie Ostwestfalen. Der Abschluss des geprüften Technischen Betriebswirts/ der geprüften Technischen Betriebswirtin befindet sich auf der höchsten Stufe im IHK-System der Höheren Berufsbildung und ist den Master-Abschlüssen der Hochschulen gleichgesetzt. Bundesweite Angebote anderer Bildungsträger, die auf eine IHK-Prüfung vorbereiten, finden Interessenten im Internet unter www.wis.ihk.de