IHK – Akademie Ostwestfalen verÃ¶ffentlicht neues Weiterbildungsprogramm

Bielefeld. Die Akademie der Industrie – und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) hat jetzt ihr Weiterbildungsprogramm für Herbst/Winter 2019 veröffentlicht.

Zusätzlich zum Überblick über rund 300 Weiterbildungsveranstaltungen für Fach – und Führungskräfte im kaufmännischen und gewerblich – technischen Bereich bietet das Magazin auch wieder interessante Artikel rund um das Thema Weiterbildung, beispielsweise zu den Förderrichtlinien beim NRW -Bildungsscheck. Neben bewährten Veranstaltungen, wie beispielsweise der „ Fachkraft für Personalwesen (IHK)“ bietet die IHK – Akademie den neuen IHK – Zertifikatslehrgang zum/zur Digital – Transformation – Manager/ – in (IHK) an. Besonderes Highlight ist die 6. IHK – Fachtagung für Personalmanagement mit dem Thema „Talentmanagement – Heute schon an morgen denken!“ am 26. September in Bielefeld.

Weitere Programmbestandteile sind Lehrgänge und Seminare im IT – Bereich sowie die traditionellen Vorbereitungslehrgänge auf IHK – Fortbildungsprüfungen, beispielsweise zum/zur Industriemeister/ – in oder Handelsfachwirt/ – in. Interessenten können das kostenlose Heft unter der Telefonnummer 05251 1559 – 30 anfordern oder es unter www.ihk – akademie.de herunterladen.

Informationen zu weiteren Trägern, die auf eine IHK -Abschlussprüfung vorbereiten, sind unter www.wis.ihk.de im Internet abrufbar.