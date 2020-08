IHK-Akademie Ostwestfalen verÃ¶ffentlicht neues Weiterbildungsprogramm

Ostwestfalen-Lippe. Die Akademie der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK-Akademie Ostwestfalen) veröffentlicht ihr Programmheft für das 2. Halbjahr 2020. Die kompakte Broschüre bietet interessierten Fach- und Führungskräften einen Überblick über insgesamt rund 350 Weiterbildungsmaßnahmen im kaufmännischen und gewerblich-technischen Bereich.

Die beliebten Seminare und Lehrgänge des IHK-Projekts „Fit in die Ausbildung“ für – angehende – Auszubildende sind ebenso wieder im Angebot wie die traditionellen Vorbereitungskurse auf die verschiedenen IHK-Weiterbildungsprüfungen zum/zur Geprüfte/-n Industriemeister/-in oder Geprüfte/-n Fachkaufmann/-frau sowie auf die Ausbildereignungsprüfung.

„Auch, wenn uns momentan die Corona-Krise und ihre menschlichen wie wirtschaftlichen Folgen stark beschäftigen, dürfen wir die Augen vor dem demografischen Wandel nicht verschließen. Die Nachfrage nach gut ausgebildetem Personal übersteigt weiterhin in vielen Branchen die Zahl der verfügbaren Fachkräfte. Hier gilt es, auch durch Weiterbildung, am Ball zu bleiben und vorhandene Potenziale besser zu nutzen“, sagt Simone Heuwinkel, Leiterin der IHK-Akademie Ostwestfalen. Lebenslanges Lernen kenne im Übrigen keine Krise, sondern biete immer Chancen, fügt sie ergänzend hinzu.

Die IHK-Akademie Ostwestfalen verzeichnet insgesamt nach wie vor starkes Interesse an neuen, zeitgemäßen Themen, die oftmals auch direkt in den Unternehmen geschult werden: zunehmend auch online – bequem am eigenen Arbeitsplatz beziehungsweise im Home-Office.

Das Programmheft kann unter www.ihk-akademie.de sowohl heruntergeladen als auch als Printversion angefordert werden.

Informationen zu weiteren Trägern, die auf IHK-Abschlussprüfungen vorbereiten, sind unter www.wis.ihk.de im Internet abrufbar.